Czas na obniżanie kosztów w górnictwie, a nie na spory między górniczymi związkami

W porozumieniu między rządem a górniczymi związkami zawodowymi z 25 września zapisano, że ostatnia kopalnia Polskiej Grupy Górniczej (PGG) zakończy pracę w 2049 roku. Porozumienie cały czas budzi emocje i rozpala spory. - Gdy skończy się pandemia koronawirusa i wrócimy do ożywienia gospodarczego, to szybko okaże się, czy sygnatariusze porozumienia wprowadzili nas w ślepy zaułek, bez względu na to, czy zrobili to świadomie, czy też nie - komentuje dla portalu WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki, szef Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG).

Spory, czyli ambicjonalna gra

- Mnie obojętne są wszystkie związki zawodowe, nigdy nie należałem do żadnego z nich - zaznacza Jerzy Markowski. - Ale jeżeli czytam, że to porozumienie z 25 września 2020 roku przyspiesza likwidację górnictwa, co zawierają wypowiedzi dwóch liderów związków zawodowych, których akurat wolę tu nie wymieniać z imienia i nazwiska, to śmiem twierdzić, że ci panowie albo nie przeczytali tego porozumienia, które podpisali 25 września, albo też oczekują od tego rodzaju porozumień decyzji nierealnych. Jak bowiem można oczekiwać, że kopalnie będą wydobywały węgiel dłużej niż skończą się zasoby surowca?! I jak można oczekiwać, że w sytuacji totalnego odchodzenia od używania węgla w UE, państwo polskie zdecyduje się inwestować środki publiczne w rozwój górnictwa? - zastanawia się Jerzy Markowski.Postuluje przy tym, żeby zostawić sobie tego typu dyskusję i podobne dywagacje na okres głodu węglowego i zupełnie realnej zapaści energetycznej kraju.- Ale nie prowadźmy takiej dyskusji w czasie, kiedy na zwałach w Polsce zalega około 20 mln ton węgla, licząc górnictwo i energetykę - apeluje Jerzy Markowski. - A w samym sektorze, dzięki porozumieniu z 25 września, gwarancje zatrudnienia mają nie tylko ci, którzy w tym górnictwie pracują, ale również ci, którzy do niego dopiero przyjdą. Bowiem od roku 2020 do roku 2049 jest 29 lat. Czyli o cztery lata więcej niż potrzebne jest górnikowi do nabycia uprawnień emerytalnych. Dziś wszyscy w górnictwie - związkowcy i management - powinni się zająć obniżaniem kosztów wydobycia węgla, żeby przywrócić polskiemu górnictwu konkurencyjność przynajmniej na rynku polskim - podkreśla Jerzy Markowski.I zaznacza, że pozostałe spory są po prostu ambicjonalną grą obliczoną na tani poklask wśród własnych wyznawców.- Jak skończy się pandemia koronawirusa i wrócimy do ożywienia gospodarczego, to szybko okaże się, czy sygnatariusze porozumienia z 25 września wprowadzili nas w ślepy zaułek. Bez względu na to, czy zrobili to świadomie, czy też nieświadomie - zaznacza Jerzy Markowski. - Wtedy będzie miejsce na inicjatywę tych, którzy dziś kontestują rolę Solidarności, która zresztą w tej konstelacji politycznej od lat ma w polskim górnictwie najwięcej do powiedzenia. Czy można ją winić za to, że jest silniejsza? Niech więc ci słabsi też powalczą o swoją siłę - dodaje Markowski.Przy tym wskazuje, że należy walczyć mądrością i kompetencjami a nie totalną kontestacją.- Tym bardziej, że jak pamiętam swoje doświadczenia ze związkami zawodowymi i osobiste spory z byłym liderem Sierpnia 80, czyli świętej pamięci Danielem Podrzyckim, to mogę jednoznacznie stwierdzić, że nigdy nie miałem po stronie związkowej tak kompetentnego a przy tym tak lojalnego dla górnictwa partnera - podkreśla Jerzy Markowski. - A zatem wzorce są - podsumowuje.Zobacz także: Widać odbicie w węglu. Dobre prognozy na ostatnie miesiące tego roku