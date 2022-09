Czas na rozmowy z Komisją Europejską o większym wydobyciu węgla

Trwa poszukiwanie węgla na rynku. Szukają go firmy i ludzie z różnych krajów Unii Europejskiej - zauważa w rozmowie z portalem WNP.PL dr hab. inż. Paweł Bogacz, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej.

- W górnictwie węgla kamiennego przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, na efekty potrzeba przynajmniej kilkunastu miesięcy. Patrząc na to w perspektywie krótkookresowej: oczywiście pewne możliwości wzrostu produkcji węgla mogą się pojawić. Jawi się natomiast pytanie, co dalej i jak podejść do górnictwa długookresowo - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL dr hab. inż. Paweł Bogacz, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej.

Zastanawiamy się między innymi nad tym, czy obecnie jest czas na rozmowy z Komisją Europejską dotyczące - przynajmniej w sprawie wyhamowania odchodzenia od węgla w Polsce (w realiach kryzysu energetycznego oraz wojny na Ukrainie).

Tym bardziej, że nie mamy obecnie realnej alternatywy dla węgla zważywszy na to, że atom to melodia odległej przyszłości.

- Moim zdaniem tak, natomiast powinna to być rozmowa merytoryczna i rozmowa, która opiera się na faktach. Obecnie szuka się węgla na rynku, szukają go firmy i ludzie z różnych krajów UE - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Paweł Bogacz. - Przez ostatnie lata traktowano gaz jako paliwo przejściowe i podchodzono do węgla jako paliwa schyłkowego.

Nasz rozmówca przypomina również, iż trzeba pamiętać, że import gazu ziemnego z odległych miejsc - przeliczając to na emisję gazów cieplarnianych - sprawia, że ten gaz jest - paradoksalnie - o dobre kilka procent bardziej emisyjny niż węgiel.

Rozmawiamy również m.in. o skutkach embarga na rosyjski węgiel i o tym, jak przedstawiałaby się sytuacja, gdyby to embargo zostało wprowadzone u nas później.

Poruszamy również kwestię inwestycji w sektorze węglowym w kontekście tego, że strona związkowa chce poznać plany inwestycyjne w perspektywie ok. 15 lat. Związkowcy wskazują, że zwiększenie wydobycia w najbliższych, dajmy na to, dwóch latach bez długofalowego programu inwestycyjnego jedynie skróciłoby żywotność kopalń, na co nie chcą się oni zgodzić.