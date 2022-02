Czas oprzeć przyszłość energetyczną na rzeczywistości, a nie na fantazji

Kryzys energetyczny szybko się nie skończy, czekają nas w różnych krajach niedobory prądu. Stąd rośnie zapotrzebowanie na węgiel jako paliwo. Elektrownie węglowe w UE pracują na pełnych obrotach, a popyt na węgiel rośnie też w Azji. Populacja Indii, obecnie licząca 1,4 miliarda osób, stale rośnie, a przy tym znacząco wzrasta zużycie energii elektrycznej. Stąd rząd Indii prognozuje, że moc elektrowni węglowych zwiększy się w tym kraju do 267 gigawatów do 2030 roku z 208 gigawatów obecnie.

Warto powalczyć o węgiel

- Należy się spodziewać, że Europa pozostanie politycznym karłem na arenie światowej z niewielkimi wpływami poza jej granicami - wskazuje dyrektor ds. analiz makroekonomicznych w Saxo Banku.Jak zaznacza śląsko-dąbrowska Solidarność, Saxo Bank jest prawdopodobnie pierwszą dużą instytucją finansową, która miała odwagę otwarcie powiedzieć, że pakowanie setek miliardów euro w wiatraki i fotowoltaikę jest nonsensem.Polska pod względem rozwoju OZE jest daleko w tyle za państwami zachodniej Europy. W świetle analizy Saxo Bank to „opóźnienie” naszego kraju jest jednak raczej atutem niż przeszkodą. Wystarczy sięgnąć po pierwszy z brzegu przykład. Wiosną ubiegłego roku rząd ogłosił wielki program budowy farm wiatrowych na Bałtyku. Jego koszt szacowano wówczas na 130 mld zł i już wówczas były to bardzo optymistyczne szacunki.Skoro dziś już jasne jest, że OZE zamiast taniej energii, generują drożyznę i ryzyko powtarzających się każdej zimy kryzysów energetycznych, może warto owe 130 mld zł przeznaczyć na coś bardziej rozsądnego? Na przykład na nowoczesne technologie węglowe, które pozwolą nam w sposób przyjazny dla środowiska produkować energię z naszego własnego surowca, którego mamy pod dostatkiem.Może warto też przemyśleć, czy powinniśmy wzorem Zachodu przestawiać się z węgla na gaz. Ten proces, który w krajach tzw. starej Unii już się niemal zakończył, u nas dopiero nabiera rozpędu.- Wiadomo, że węgiel był i przez wiele lat będzie stabilizatorem jako źródło energii - zaznaczył w rozmowie z portalem WNP.PL Marian Kostempski, były prezes Kopeksu. - Energia z wiatru czy energia słoneczna jest niestabilna i nie jest możliwa do skumulowania, nie ma na razie możliwości magazynowania tej energii. Nie należy zatem pluć na ten węgiel i nie należy podejmować pochopnych decyzji. W Niemczech wykorzystują węgiel, Portugalia, która w 2021 roku wyeliminowała węgiel kamienny jest zmuszona nabywać więcej prądu z Hiszpanii wytwarzanego tam w elektrowniach węglowych. My musimy walczyć o węgiel - teraz jest czas na to, by walczyć o utrzymanie swojej suwerenności energetycznej. W przeciwnym wypadku zostaniemy zmarginalizowani - podkreślił.Czytaj więcej na ten temat: Twierdzi, że Platforma mogłaby zrobić dla węgla więcej, niż robi PiS Pomimo skoków w produkcji energii odnawialnej, światowa gospodarka pozostaje uzależniona od węgla jako źródła energii elektrycznej. W Azji udział węgla w miksie wytwórczym jest dwukrotnie wyższy niż średnia światowa, szczególnie w gospodarkach rozwijających się, takich jak Indie.- Zbyt gwałtowna lub całkowita eliminacja paliw konwencjonalnych jest niebezpieczna, dlatego konieczne jest zagwarantowanie rozwiązań zapewniających dostawę energii w przypadku braku możliwości wystarczającej produkcji energii z OZE – zaznaczał niedawno prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala.Unia Europejska ma minimalny wpływ na globalną emisję gazów cieplarnianych, za którą aż w dwóch trzecich odpowiadają kraje Azji, Chiny i USA. Dalsze bezrefleksyjne parcie ku dekarbonizacji będzie powodował dalsze pogłębiające się problemy w gospodarce i energetyce europejskiej.