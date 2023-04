Czas skorygować politykę klimatyczno-energetyczną UE, bo prowadzi donikąd

Jedno, co jest stałe w polityce energetycznej Unii Europejskiej, to jej zmienność i nieprzewidywalność.

Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej opiera się na złych założeniach, które nie są korygowane. Tego przykładem jest rozporządzenie dotyczące emisji metanu.

Unijne rozporządzenie wprowadza normę emisji metanu w wysokości 5 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla. Rozporządzenie miałoby wejść w życie już w 2027 roku. A od 2031 roku objęłoby także kopalnie węgla koksowego. Polska strona zabiega o kompromis w unijnym rozporządzeniu metanowym, dający możliwość emitowania przez polskie kopalnie 8 ton metanu na 1000 ton wydobywanego węgla.

Unijna polityka stawia Europę i jej gospodarkę w pozycji mniej konkurencyjnej w porównaniu z innymi częściami świata

- Tak prowadzona polityka stawia Europę i jej gospodarkę w pozycji mniej konkurencyjnej w porównaniu z innymi częściami świata. Dlatego apelujemy do polityków europejskich o wprowadzenie zmian w tej polityce - zaznacza Marek Wesoły, wiceminister aktywów państwowych, pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.



Z kolei Grzegorz Tobiszowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, wskazuje, że jedno, co jest stałe w polityce energetycznej Unii Europejskiej, to zmienność i nieprzewidywalność.

- W związku z tym musimy być bardziej aktywni na forum unijnym, żeby nasz głos docierał nie tylko do polityków, ale i do mieszkańców krajów Unii. I starać się ich przekonać, że taka polityka prowadzi donikąd - podkreśla Grzegorz Tobiszowski.

Bezpieczeństwo energetyczne powinno budować się na suwerenności

Jak wskazuje Artur Bartoszewicz z Instytutu Rozwoju Gospodarczego, Polska nie powinna poddawać się presji zewnętrznej i przyjmować narzuconego model rozwoju.

- Bezpieczeństwo energetyczne powinno budować się na suwerenności, czyli opieraniu się na źródłach energii, które posiadamy. Nawet jeśli w krótkim czasie będą mniej efektywne. Konkurencyjność tworzy się na podstawie własnych źródeł energii - zaznacza Artur Bartoszewicz.

Likwidacja czy ograniczenie działalności polskich kopalń nie przyczyni się do ochrony klimatu, gdyż największa emisja dwutlenku węgla występuje w innych częściach świata, w Chinach, Rosji, Stanach Zjednoczonych czy w Indiach, wskazywano 12 kwietnia w trakcie debaty „Region Trójmorza w obliczu wyzwań związanych z bezpieczeństwem energetycznym”, zorganizowanej w ramach Forum Nagrody Prometejskiej.