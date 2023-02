Czas skupić sprawy górnictwa i energetyki w jednym ministerstwie

W branży górniczej coraz częściej można usłyszeć opinie, że brakuje decyzyjności w górnictwie, a poza tym rozmywa się odpowiedzialność, bowiem sprawami dotyczącymi branży zajmuje się kilka różnych resortów. Pora to zmienić.

Ministerstwo Aktywów Państwowych powinno wziąć pełnię odpowiedzialności?

- Moim zdaniem absolutnie wystarczyłoby skoncentrowanie kompetencji dotyczących sektora górniczego i energetycznego w Ministerstwie Aktywów Państwowych, bo tam są najważniejsze narzędzia kierowania takim sektorem - podkreśla w rozmowie z WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

- Tam jest przecież polityka przede wszystkim w zakresie kapitałowym, kompetencje walnego zgromadzenia, zasady polityki kadrowej i tam jest też wpływanie na politykę koncesyjną. Także, tam są kompetencje. Tylko trzeba to po prostu egzekwować - dodaje Jerzy Markowski.

Przypomnijmy, że oprócz Ministerstwa Aktywów Państwowych dużo do powiedzenia w energetyce i górnictwie ma dziś także Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

- Jest jeszcze jedna kwestia - przyznaje Jerzy Markowski. - Ubolewam, że w kraju jest bardzo niewiele ośrodków o takim poziomie kompetencji, który byłby wystarczający dla kreowania polityki. Nie ma miejsc, gdzie można byłoby w bardzo zdecydowany sposób przewidywać perspektywę gospodarczą. Perspektywę już nie mówię - długoterminową, ale przynajmniej w zakresie bilansu energetycznego - podkreśla Jerzy Markowski.

Resort środowiska sprzedaje węgiel - to jakaś nienormalna sytuacja

- Nie wiem, czy powinien powstać nowy resort, ale powinien być minister decyzyjny - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady OPZZ województwa śląskiego.

- Tak, jak był kiedyś minister Jerzy Markowski, z którym moglibyśmy zrobić mocną wymianę zdań, ale byłyby z tego konkretne efekty. I tego nam brakuje, bo tak to się faktycznie rozmywa, bo co innego mówi premier, co innego minister środowiska. Co już zresztą jest dla mnie kompletną paranoją, że minister środowiska zajmuje się węglem, a był moment, że też sprzedażą węgla. Jest to jakaś nienormalna sytuacja - ocenia Wacław Czerkawski.