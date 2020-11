Czas węgla się kończy. Harcowników jest zbyt wielu

- Pole zostało otwarte, a na nim wielu harcowników. Bardziej i mniej zapalczywych. Poczynając od zarządów spółek energetycznych Skarbu Państwa, które nie zważając na przyjęcie polityki energetycznej Polski, kreślą swoje nowe strategie - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Herbert Leopold Gabryś, przewodniczący Komitetu ds. Energii i Klimatu Krajowej Izby Gospodarczej (KIG), były wiceminister przemysłu odpowiedzialny za energetykę.

W miejsce odpowiedzialności za losy tysięcy rodzin i społeczności żyjących dziś z węgla. Zdejmując już dziś z wizerunku spółek energetycznych cień emisji CO2. Ale i bez sięgania do przyczyn zamierania produkcji energii elektrycznej z paliw stałych już dziś - na korzyść rosnącego importu.Czytaj także: Węgiel brunatny rozgrzany do czerwoności. Może być gorąco - Pole zostało otwarte, a na nim wielu harcowników. Bardziej i mniej zapalczywych. Poczynając od zarządów spółek energetycznych Skarbu Państwa, które nie zważając na przyjęcie polityki energetycznej Polski, kreślą swoje nowe strategie.Także z głodu finansów na inwestycje w generację bezemisyjną. Ale też z kuszącej szansy na ucieczkę od odpowiedzialności za generującą straty produkcję energii elektrycznej na węglu. Brunatnym na początek - już dziś.Górnictwo węgla brunatnego po roku trzydziestym nie będzie miało szansy bytu. Będzie się to wiązać z ograbieniem znacznych regionów kraju z pożytków ich działalności gospodarczej. Regionów i tysięcy rodzin. Jedni będą tego chcieli szybko, a inni jeszcze szybciej! Na miarę podwyższania celów klimatycznych. Nie oglądając się na nasz interes.- Wizja stuprocentowej sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w 2050 roku jest bardzo kusząca. Dla wizerunku medialnego czy dla układnej polityki z oczekiwaniami zaskarżających spółkę bełchatowską aktywistów Greenpeace. Spółkę, która realizuje politykę bezpieczeństwa energetycznego państwa, a w sporze pozostała przez państwo opuszczona.Nie wolno przy tym dopuścić do ucieczki od odpowiedzialności za bezpieczeństwo energetyczne kraju. Budowanie medialnych fajerwerków tego nie załatwi. A tych mamy wiele i mniej nie będzie!Jeśli z wysiłków pana ministra Artura Sobonia i jego zespołu ma się „urodzić” doktrynalne opisanie przyszłości bezpieczeństwa energetycznego państwa, synchronizując to z procesem zmian w polskim górnictwie - będzie to wielka sprawa.Wielka, bo uczciwa. Nie na dziś - na długo. Z ochroną generacji z paliw stałych przed ponoszeniem kosztów uprawnień do emisji. Na tyle, aby na czas konieczny i adekwatny do naszych potrzeb i zamiarów z transformacji - energetyka węglowa mogła konkurować ceną energii elektrycznej.Bez spekulacyjnych obciążeń kosztami uprawnień. Ale i bez kreowania wizerunku Polski jako krzywdzonego ustawicznie członka Wspólnoty Europejskiej. Jednak jeżeli nie - to szkoda czasu, emocji i zmarnowanych pieniędzy!