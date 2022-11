Czeka nas ogromny problem z metanem, nawet w zamkniętych kopalniach

Obecnie trwają w Unii Europejskiej prace nad rozporządzeniem metanowym, aktem prawnym mającym na celu ograniczenie emisji metanu w sektorach ropy naftowej, gazu i węgla.

Zagadnieniu ograniczeń dla metanu poświęcona była konferencja Śląski Ład, która odbyła się 14 listopada. Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa prof. Stanisław Prusek wskazał, że na konferencji klimatycznej COP26 w Glasgow 110 państw (bez Polski) przyjęło globalne zobowiązanie dotyczące metanu, mające zmierzać do redukcji globalnej emisji metanu antropogenicznego we wszystkich sektorach do 2030 roku o co najmniej o 30 proc., wobec 2020 roku.

Obecnie procedowany projekt rozporządzenia dotyczy czynnych oraz zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego energetycznego i koksowego oraz brunatnego

Projekt zakłada, że od 1 stycznia 2027 roku zakazane będzie uwalnianie metanu do atmosfery z szybów kopalń węgla innego niż koksowy, emitujących ponad 0,5 tony metanu na 1 tys. ton wydobytego węgla.

Projekt znajduje się teraz w fazie dyskusji. Wobec napływających uwag, w tym z Polski, pojawiły się sygnały o planach zwiększenia tego limitu do 3 ton metanu na 1 tys. ton wydobytego węgla.

- Ale to absolutnie nie rozwiązuje nam sprawy - zaznaczył prof. Prusek. - Nasz limit, który nas zadowala, to powyżej 10 ton, kilkanaście ton na 1 tys. ton wydobytego węgla - wskazał.

W przypadku wpisanego na unijną listę surowców krytycznych węgla koksowego limit zostanie ustalony w ciągu trzech lat od wejścia w życie rozporządzenia, co również nijak nie rozwiązuje problemu.

- Jednocześnie obowiązkowy ma być monitoring uwalniania metanu podczas działań powydobywczych: transport, przetwarzanie, składowanie, przeładunek. Nie wiem, jak to ma wyglądać w praktyce. Z pewnością będzie to praca polegająca na wypracowaniu metodyki badawczej, narzędzi, a więc potężne wyzwanie - podkreślił prof. Prusek.

Do roku musimy sporządzić wykaz zamkniętych kopalń

- Kolejne duże wyzwanie - do roku musimy sporządzić wykaz zamkniętych kopalń i - może jeszcze większe - mamy półtora roku, by na wszystkich ich miejscach, jak szyby wentylacyjne, wychodnie, spękane warstwy skalne, założyć odpowiednie przyrządy czy objąć je monitoringiem. To jest w mojej ocenie praca na kilka, jak nie więcej, lat i oczywiście olbrzymie nakłady - zaznaczył prof. Prusek.

Podczas konferencji zaznaczano, że przykładowo Jastrzębska Spółka Węglowa wskazywała, ile mogłyby wynieść kary za nieprzestrzeganie limitów metanowych narzuconych przez Komisję Europejską. Pojawiała się tu kwota 2 mld zł rocznie, co byłoby nie do udźwignięcia dla spółki.