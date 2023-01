Czekają nas problemy z wydobyciem węgla

Otoczenie w Unii Europejskiej jest takie, że nie wspiera się w żaden sposób producentów węgla - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Jakub Szkopek, analityk Erste Securities.

Sytuacja na rynku węgla w dużej mierze będzie uzależniona od Chin

- Ostatnie spadki cen gazu na europejskim rynku niosą też ze sobą spadki cen węgla - wskazuje w rozmowie z portalem WNP.PL Jakub Szkopek, analityk Erste Securities.

- Mamy teraz poziomy cenowe gdzieś trochę poniżej 170 dolarów za tonę, czyli gdzieś - w odniesieniu do polskich realiów - około 29 zł za gigadżul. Natomiast następna zima może być trudniejsza w zakresie wypełnienia magazynów gazu. Gaz z kierunku rosyjskiego płynie do Europy w marginalnym stopniu i pewnie trudniej będzie odbudować te zapasy gazu na kolejną zimę - dodaje Jakub Szkopek.

- W Chinach mocno stymulują gospodarkę pod względem infrastrukturalnym - przypomina Jakub Szkopek.

- Nie widzieliśmy tego jeszcze w 2022 roku, ale liczba ogłoszonych programów infrastrukturalnych pozwala z pewnym optymizmem spoglądać na 2023 rok. Widać, że to załamanie, jeżeli chodzi o rynek deweloperski w Chinach i spadek nowych budów, zostało powstrzymane - dodaje.

Jakub Szkopek zwraca również uwagę na zrezygnowanie z restrykcji covidowych w Chinach.

- Po chińskim nowym roku, kiedy ludność nieco bardziej się uodporni na mutacje wirusa, to Chiny otworzą całkowicie swoją gospodarkę, jeżeli chodzi o kwestie covidowe. To będzie miało takie skutki, że przy rekordowo niskich zapasach wielu surowców na świecie zaczną Chiny zasysać ich coraz więcej - przewiduje Jakub Szkopek.

- A trzeba pamiętać, że w przypadku wielu surowców jest to hub, jeśli chodzi o import, o produkcję czy konsumpcję. Przykładowo metali, ale też i węgla. Chiny są jedną z niewielu lokalizacji na świecie, gdzie w 2022 roku udało się osiągnąć zwiększenie produkcji węgla. Tam ta produkcja węgla jest priorytetem, który ma pozwolić na dynamiczny wzrost gospodarczy w kolejnych latach - zauważa Jakub Szkopek.

Otoczenie w Unii Europejskiej jest takie, że nie wspiera się w żaden sposób producentów węgla

- W Chinach nie chcą dopuścić do takiej sytuacji, że kiedy będzie koniunktura, mogłoby zabraknąć energii elektrycznej. Dlatego wydobycie węgla jest tam maksymalizowane - zaznacza Jakub Szkopek.

- W krótkiej perspektywie spadające ceny gazu przekładają się też na spadki cen węgla. Okres krótkoterminowy, w ciągu najbliższych kilku tygodni, może być niekorzystny z perspektywy cen węgla w Europie. Natomiast zawsze jest też ten czynnik pogodowy. Gdyby przykładowo w trakcie najbliższych czterech tygodni w nocy temperatura spadała do minus 20 stopni, to przełożyłoby się to na ceny węgla. Zatem wiele zależy tu od pogody - mówi Jakub Szkopek.

Niestety będziemy się uzależniać dalej od importu węgla

Pytamy również Jakuba Szkopka między innymi o to, jak zapatruje się na możliwości zwiększenia wydobycia węgla w polskich kopalniach w ciągu najbliższych lat.

- Otoczenie w Unii Europejskiej jest takie, że nie wspiera się w żaden sposób producentów węgla. Jedyne inwestycje, które teraz obserwujemy na rynku krajowym, to tylko inwestycje odtworzeniowe. Raczej ciężko będzie utrzymać potencjał wydobywczy w kraju - ocenia Jakub Szkopek.

- To będzie trudne w polskich realiach. Niestety będziemy się uzależniać dalej od importu węgla. A nie jesteśmy w stanie szybko przejść na alternatywne źródła energii - zaznacza.

- Mamy przed sobą zapowiadane SMR-y (Small Modular Reactors), czyli małe reaktory modułowe, ale to perspektywa pewnie około dziesięciu lat - podkreśla Jakub Szkopek.

- Mamy potencjalnie w perspektywie elektrownię atomową, ale to także perspektywa wieloletnia. Tego typu inwestycje niosą niechęć społeczności lokalnych. Dochodzą przeciwności ze strony landów niemieckich, które nie będą sobie życzyły energetyki jądrowej w swoim sąsiedztwie, co też pewnie będzie przedmiotem politycznej dyskusji - przewiduje Jakub Szkopek.