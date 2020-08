Czekając na obrady Zespołu Trójstronnego do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników

Dopóki jest pandemia koronawirusa, to każda rozmowa o zwołaniu obrad Zespołu Trójstronnego do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników jest bezprzedmiotowa, bowiem kończy się stwierdzeniem, że mamy pandemię i nie można się spotykać - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady OPZZ województwa śląskiego a zarazem współprzewodniczący Zespołu Trójstronnego do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników.