Część zamykanych kopalń będzie można znów otworzyć

Zmierzch górnictwa węgla kamiennego w Polsce wcale nie musi być taki definitywny. Choć już pewnie niewiele zmieni się w harmonogramie zamykania kolejnych kopalń do roku 2049, to jednak resort klimatu i środowiska przygotowuje strategię, która zakłada możliwość powrotu do części złóż nawet za kilkadziesiąt lat.

W „Rządowej ławie” o węglu kamiennym, koksowym i brunatnym rozmawiamy z Piotrem Dziadzio, wiceministrem klimatu i środowiska, głównym geologiem kraju, który jest zarazem pełnomocnikiem rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa.

Co z węglem koksowym w kopalniach przeznaczonych do likwidacji?

Wiceminister Piotr Dziadzio mówi o pracach nad Polityką Surowcową Państwa.

Koksowy, nie ratunkowy