Czesi chcą ożywić zamknięte kopalnie i zatrudnić górników z Polski

Czesi chcą wznowić wydobycie w nieczynnych kopalniach węgla i sięgnąć po polskich górników. - A u nas kontynuuje się likwidację - irytuje się Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

Zapotrzebowanie na węgiel ze strony firm ciepłowniczych i hutniczych skłoniło państwo do rozważenia wznowienia wydobycia w zamkniętych już kopalniach w regionie karwińskim niedaleko Ostrawy.

Czesi uzasadniają zamiar reanimacji kopalń Darkov i CSA koniecznością wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego.

W przypadku wznowienia wydobycia Czesi będą mieli problem z dostępem do kadr i być może sięgną po polskich górników.

Rosnące zapotrzebowanie i wysokie ceny węgla spowodowały, że zmienia się podejście do tego surowca

- Czesi, jeżeli chodzi o węgiel kamienny, są w o wiele bardziej komfortowej sytuacji niż my - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

- Udział węgla kamiennego w produkcji energii elektrycznej w Czechach jest bowiem na poziomie około 4-5 proc. Przy tym pamiętać trzeba, że węgiel brunatny stanowi tam niemal 40 proc. bilansu energetycznego. Poza tym wydobycie węgla kamiennego w Czechach jest w stosunku do polskiego symboliczne, gdyż wynosi 2,2 mln ton, podczas gdy w Polsce przekracza rocznie 50 mln ton. Jedyną kopalnią wydobywającą teraz węgiel kamienny w Czechach jest należąca do OKD kopalnia CSM przy granicy z Polską, eksploatująca złoże analogiczne co była kopalnia Morcinek w Polsce - dodaje Jerzy Markowski.

Czesi planowali zakończyć wydobycie węgla kamiennego w grudniu tego roku. Jednak rosnące zapotrzebowanie i wysokie ceny węgla spowodowały, że postanowili przedłużyć to wydobycie do roku 2025.

- Z możliwością dalszego wydobycia, jeżeli ceny węgla utrzymają się na wysokim poziomie oraz ekonomicznie uzasadnione będzie wznowienie wydobycia w kopalniach, które nie zostały zdewastowane. Chodzi o kopalnie Darkov i CSA. To charakterystyczne, że w Czechach wznawia się wydobycie w kopalniach zlikwidowanych, a u nas kontynuuje się likwidację kopalń czynnych - komentuje Markowski.

Jego zdaniem jedyną przeszkodą, jaką napotyka obecnie rząd czeski przy wznowieniu wydobycia, jest dostęp do kadr.

- Stąd aktualna jest oferta zatrudnienia górników również z Polski w Czechach - zaznacza Markowski. - Jest taka deklaracja kierownictwa OKD, która wynika głównie z doskonałych opinii o polskich górnikach w Czechach - dodaje.

Wojna, kryzys i bezpieczeństwo energetyczne to argumenty za powrotem do węgla

„Zapotrzebowanie na węgiel ze strony firm ciepłowniczych i hutniczych skłoniło państwo do rozważenia wznowienia zamkniętych już kopalń w regionie karwińskim” - podał Moravskoslezský Deník. Wskazał przy tym, że szefostwo państwowego koncernu Diamo, właściciela kopalń OKD, analizuje, w których kopalniach możliwe byłoby wznowienie wydobycia węgla.

- Prowadzimy analizę w związku z wydarzeniami w sektorze energetycznym. Zachodzi konieczność wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego - zaznaczyła w rozmowie z gazetą Jana Dronská, rzeczniczka Diamo.

Ciepłownia w Ostrawie-Třebovicach ogrzewająca mieszkania w sporej części Ostrawy, będzie potrzebowała węgla co najmniej do 2028 roku.

- Patrząc na Czechy, widzimy logiczne postępowanie, gdyż skoro jest zapotrzebowanie na węgiel, to myśli się o wznowieniu jego wydobycia - mówi portalowi WNP.PL prof. Krystian Probierz, geolog górniczy. - Można się tylko dziwić, że u nas tak mało mówi się o potrzebie zwiększania wydobycia węgla w rodzimych kopalniach. Zatem rozumiem Czechów, natomiast nie rozumiem takiego podejścia do węgla u nas - kwituje prof. Probierz.

Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady OPZZ województwa śląskiego, uważa, że w Czechach "poszli po rozum do głowy", uwzględniając obecne realia.

- Przy tych cenach węgla oraz mając na uwadze realia wojny na Ukrainie i pogłębiającego się kryzysu energetycznego, myślą w Czechach o wznowieniu wydobycia węgla kamiennego - mówi portalowi WNP.PL Wacław Czerkawski. - W Polsce, niestety, nawet teraz nie brakuje bezrozumnych wypowiedzi, że trzeba dalej brnąć w zieloną energię i że węgiel jest schyłkowy. Pozostaje liczyć na to, że niektórzy wreszcie się ockną i zauważą, że węgiel to surowiec, który może nam zapewnić bezpieczeństwo energetyczne - podkreśla.