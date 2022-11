Częstochowa: 32. Pielgrzymka Górników na Jasną Górę

Na dwa tygodnie przed tradycyjną Barbórką, górnicy z różnych sektorów przemysłu wydobywczego przybyli w niedzielę z doroczną pielgrzymką na Jasną Górę. Przypominano, że zwłaszcza w tym roku stało się jasne, jak ważny jest gaz, ropa, węgiel - podało biuro prasowe sanktuarium.

Organizatorem pielgrzymki był Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. "Przychodzimy, by zawierzyć Maryi całe polskie górnictwo. Modlimy się o to, by nasza praca była bezpieczna, by każdy z nas bezpiecznie wracał do domu" - mówił przewodniczący Sekretariatu Jarosław Grzesik, cytowany przez służby prasowe Jasnej Góry.

Związkowiec podkreślał, że górnicy proszą także o to, by wojna na Ukrainie, która wywołała ogromny kryzys gospodarczy i energetyczny, uświadomiła rządzącym, jak ważne są narodowe surowce.

"Dość opowiadania o zamykaniu kopalń, o przechodzeniu na energetykę, do której nie mamy nośników (...). U nas pod ziemią mamy pod dostatkiem węgla kamiennego, brunatnego, a musimy go sprowadzać z Kolumbii, Indonezji i innych krajów za ciężkie pieniądze" - powiedział Grzesik.

W kazaniu bp Jacek Kiciński z Wrocławia zauważył, że górnicy to ludzie z mocnym charakterem, zachęcając, by stawali się także "mocni duchem". "Uczyńcie wszystko, by wasz trud przynosił pożytek w doczesności i był zaczynem życia wiecznego" - mówił hierarcha. Zaznaczył, że praca górników bywa ponad ludzkie siły. "Dziękujemy za wasze poświęcenie i determinację" - powiedział biskup.

Podkreślił też konieczność dbałości o środowisko. "Mamy panować nad światem, ale zgodnie z wolą bożą - to znaczy czynić świat lepszym i piękniejszym, a nie niszczyć go i degradować" - mówił bp Kiciński. Zauważył, że codzienna praca górników uczy ich wielkiej czujności i odpowiedzialności, bo najmniejszy błąd może zakończyć się tragedią; zachęcał do takiej samej czujności w życiu duchowym.

Niedzielna pielgrzymka tradycyjnie rozpoczęła się uroczystym przemarszem górników w galowych mundurach z paulińskiego kościoła św. Barbary na Jasną Górę, złożeniem kwiatów przed pomnikiem bł. Prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz nabożeństwem Drogi Krzyżowej na jasnogórskich wałach. Pielgrzymom towarzyszyła górnicza orkiestra dęta z Bytomia.