Czołowa polska kopalnia myśli o przejęciach

Zależy na tym, żeby Bogdanka zaangażowała się w perspektywiczne projekty, które pozwolą jej na prężne funkcjonowanie na rynku, długo po 2049 roku. Stąd plany przekształcenia w większy holding - mówi WNP.PL Kasjan Wyligała, prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka.

Kasjan Wyligała od niedawna jest prezesem zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka. Został wybrany na to stanowisko 13 stycznia 2023 roku.

Prezes Bogdanki wskazuje, że prace nad aktualizacją strategii spółki mają na celu dostosować ją do otoczenia makroekonomicznego i do dynamicznych warunków popytowo-podażowych.

Kasjan Wyligała zaznacza, że Bogdance udało się urynkowić kontrakty długoterminowe z jej głównymi kontrahentami, co zostało pozytywnie zauważone przez rynek kapitałowy - wzrostem kursu akcji.

Pytamy prezesa Kasjana Wyligałę między innymi o potencjalne akwizycje, nad którymi pochyla się obecnie Lubelski Węgiel Bogdanka i czy można się w tym obszarze czegoś spodziewać w najbliższym czasie.

Bogdanka wybierze projekty o największej stopie zwrotu

- To będzie efekt strategii - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Kasjan Wyligała, prezes Lubelskiego Węgla Bogdanka.

- Jeżeli ją zaktualizujemy, a wierzę, że w pierwszym półroczu nam się uda ją zaktualizować, to wrzucimy całe portfolio projektów do leju inwestycyjnego. I te o największej stopie zwrotu, lub w których będziemy widzieć najwięcej synergii z dotychczasową działalnością - aby wykorzystać naszą niewątpliwą pozycję lidera i znajomość branży przez naszych świetnych pracowników - zostaną wybrane i wtedy też odpowiednio będziemy to komunikować. Jesteśmy bowiem spółka giełdową - wskazuje Kasjan Wyligała.

Bogdanka chce zapewnić sobie funkcjonowanie także na długo po 2049 roku

Prezes Lubelskiego Węgla Bogdanka zaznacza, że spółka zamierza wygenerować w okresie hossy na rynku węgla odpowiednią poduszkę finansową, która pozwoli jej nie tylko na realizację wydatków potrzebnych, żeby kontynuować wydobycie do roku 2049, jak to przewiduje umowa społeczna, ale również, by zapewnić sobie funkcjonowanie w dłuższym okresie czasu.

Chodzi o to, aby zainwestować w różne inne przedsięwzięcia.

- Pozwoli nam to zdywersyfikować nasze przychody i zmienić naszą spółkę ze zwykłej kopalni w większy holding, który będzie motorem dla całej Lubelszczyzny - zaznacza prezes Bogdanki.

- Postawiłem sobie jako nowy prezes Bogdanki wraz z całym zarządem ambitne zadanie, żeby zainicjować pewne procesy i je rozpocząć tak, żeby nasza spółka mogła o wiele dłużej funkcjonować niż tylko do tej daty, o której wcześniej mówiłem - podkreśla Kasjan Wyligała.

Obecnie Bogdanka to najlepsza na polskim rynku kopalnia węgla kamiennego. Już teraz w spółce spoglądają w przyszłość, także tę wykraczającą poza rok 2049, który w umowie społecznej dla górnictwa zapisano jako datę, do której będziemy odchodzili w kraju od wydobycia węgla kamiennego energetycznego.

