Czołowa polska kopalnia postawi nie tylko na węgiel

Lubelski Węgiel Bogdanka w ciągu najbliższych 8 lat planuje zainwestować 8,6 mld zł, z czego niemal połowa dotyczyć będzie nowych obszarów działalności.

Szacowane skumulowane przychody spółki do 2040 roku wyniosą, jak podano, niemal 100 mld zł; prawie 20 mld wygenerują obszary związane z produkcją, instalacją i recyklingiem komponentów OZE. Wskazano również, że efekt przychodu z inwestycji multisurowcowych widoczny będzie po 2040 roku, a skumulowana EBITDA spółki (zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań) do 2040 roku wyniesie niemal 35 mld zł; jedna czwarta tej wartości ma pochodzić z nowych inicjatyw.

Lubelski Węgiel Bogdanka jest producentem węgla kamiennego, którego odbiorcami są między innymi firmy przemysłowe, w tym podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej we wschodniej i północno-wschodniej Polsce.

Bogdanka to spółka akcyjna notowana na GPW od 2009 roku. W 2015 roku weszła w skład kontrolowanej przez Skarb Państwa Grupy Kapitałowej Enea, która jest w posiadaniu prawie 65 proc. akcji kopalni. 15 marca 2023 roku wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin poinformował, że do końca lipca zakończy się proces związany z wykupem Bogdanki przez Skarb Państwa. List intencyjny w tej sprawie Skarb Państwa zawarł z Eneą w czerwcu 2022 roku. Bogdanka ma się mocno zmienić - w koncern multisurowcowy, gdzie wydobycie węgla będzie tylko jednym z obszarów.

Lubelski Węgiel Bogdanka przedstawił nową strategię. Do 2030 roku firma zamierza przeznaczyć na inwestycje aż 8,6 mld złotych, z czego połowa dotyczyć będzie nowych obszarów działalności.

Umowa społeczna dotycząca transformacji sektora górnictwa kamiennego w Polsce zakłada zakończenie wydobycia węgla kamiennego energetycznego w polskich kopalniach do końca 2049 roku. Władze spółki mają pomysł na swoistą ucieczkę do przodu. Pokazuje to nowa strategia biznesowa firmy.

- Ta nasza strategia jest po to, żeby uciec do przodu, żeby ta data 2049 roku nie była wyrokiem dla naszej firmy - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Kasjan Wyligała, prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka.

- Musimy się zmienić jako Bogdanka i stać się nie tylko kopalnią węgla kamiennego, ale większym koncernem, który będzie miał wiele nóg biznesowych, co pozwoli zdywersyfikować przychody i pokryć tę lukę przychodową w latach 40-tych, kiedy już wydobycie węgla będzie spadało - dodaje Kasjan Wyligała.

Nowa strategia Bogdanki na lata 2023-2030 z perspektywą do 2040 roku wytycza kluczowe kierunki rozwoju i transformacji dla spółki. Zakłada ona stworzenie innowacyjnego koncernu multisurowcowego napędzającego zieloną transformację oraz zabezpieczającego rozwój gospodarczy Lubelszczyzny.

Nowa strategia Lubelskiego Węgla Bogdanka - jak zaznacza spółka - opiera się na 5 filarach. Pierwszy

z nich to silny węglowy fundament, w ramach którego Bogdanka pozostaje liderem efektywności w wydobyciu węgla do końca istnienia kopalni. Cztery pozostałe to: Koncern Multisurowcowy, Gwarant Zrównoważonej Energii, Zielona Transformacja oraz Przyszłość Lubelszczyzny.

Poprzez konsekwentną realizację strategii utrzymania wysokiego poziomu produkcji Bogdanka chce wygenerować do 2030 środki, które pozwolą na inwestycje związane z obszarem multisurowcowości. W ciągu najbliższych 8 lat Spółka planuje zainwestować 8,6 mld zł, z czego niemal połowa dotyczyć będzie nowych obszarów działalności.

- Chcemy, aby tu na Lubelszczyźnie w najbliższych latach powstał silny koncern multisurowcowy, dzięki któremu Bogdanka pozostanie motorem napędowym regionu przez kolejne 40 lat - wyjaśnia prezes Wyligała.

- Nasza nowa strategia jest przede wszystkim odpowiedzą na wyzwania, które stawia szeroko pojęta transformacja energetyczna. Chcemy w naturalny sposób wykorzystać to, że jesteśmy liderem efektywności w produkcji węgla. Ten fundament pozwoli nam na sfinansowanie naszych

projektów transformacyjnych - zaznacza.

Bogdanka chce być gwarantem dostaw zrównoważonej energii, zarówno na potrzeby własne, jak i całego regionu

- Nasze kompetencje wydobywcze wykorzystamy po to, aby zdywersyfikować działalność Bogdanki w kierunku wydobycia surowców krytycznych nie tylko w regionie, ale również w Polsce - mówi Kasjan Wyligała.

- Poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii, Bogdanka stanie się także gwarantem dostaw zrównoważonej energii, zarówno na potrzeby własne, jak i całego regionu. Wszystkie te działania będziemy podejmować z poszanowaniem i troską o środowisko. Kieruje nami troska o rozwój regionu i dbałość o ludzi. Bo siłą Bogdanki i naszym największym kapitałem są ludzie. Tą strategią chcemy zapewnić miejsce do pracy kolejnym pokoleniom Lubelszczyzny - zaznacza Kasjan Wyligała.

- Pomimo tego, że jesteśmy liderem wśród wszystkich polskich spółek węglowych, niemniej wciąż pracujemy nad optymalizacją naszej efektywności operacyjnej. Stale dbamy o to aby wzmacniać efektywność i rentowność naszego core-biznesu - podkreśla Artur Wasilewski zastępca prezesa

zarządu ds. ekonomiczno-finansowych LW Bogdanka.

- Dzięki temu będziemy mieć stabilne finansowanie dla zaplanowanych inicjatyw strategicznych. W dalszym ciągu będziemy inwestować w innowacyjne rozwiązania, w szczególności w zakresie monitoringu górotworu, poprawy bezpieczeństwa i ergonomii pracy oraz inteligentnych systemów zarządzania kopalnią. Przepływy pieniężne pozwolą nam na realizację inicjatyw strategicznych przy stałym monitoringu dostępnych mechanizmów wsparcia, jak również pozostanie spółką dywidendową z wypłatą do 50 proc. zysku netto spółki tak jak ma to miejsce obecnie. Szacujemy, że skumulowane przychody Spółki do 2040 roku wyniosą niemal 100 mld zł - zaznacza Artur Wasilewski.

Będą inwestycje w wiatraki, farmy fotowoltaiczne, magazyny energii, a także w cały łańcuch wartości

Perspektywa roku 2049 powoduje, że w tej chwili w Polsce nie ma planów dotyczących inwestycji w nowe jednostki wytwórcze oparte na węglu. To wymusza konieczność poszukiwania nowych, pozawęglowych źródeł dochodu dla Bogdanki. Uwzględniając to, że w Polsce wciąż ok. 70 proc. energii pochodzi z węgla, należy przyjąć, że tylko odnawialne źródła energii dużej skali mogą spowodować istotną zmianę miksu energetycznego i znaczne obniżenie emisyjności polskiej

gospodarki w relatywnie nieodległej perspektywie czasowej.

- Dlatego też jeden z istotnych nowych filarów rozwoju firmy to inwestycje w instalacje OZE tj.: wiatraki, farmy fotowoltaiczne, magazyny energii, a także w cały łańcuch wartości - od produkcji komponentów, poprzez wytwarzanie energii, magazynowanie energii oraz recykling odpadów z fotowoltaiki i baterii elektrycznych - wyjaśnia Dariusz Dumkiewicz, zastępca prezesa zarządu ds. handlu i inwestycji LW Bogdanka.

- Uważamy, że obszary związane z produkcją, instalacją oraz recyklingiem komponentów OZE wygenerują do 2040 roku blisko 20 mld zł przychodów. Planujemy rozwój OZE w kilku etapach - dodaje.

Niebawem w pobliżu Bogdanki uruchomiona zostanie farma fotowoltaiczna o mocy 3 MW, natomiast procesy przetargowe na kolejne 27 MW zostały już uruchomione. Celem jest zaspokojenie 10 proc. rocznej konsumpcji energii elektrycznej województwa lubelskiego do 2030 roku.

Spółka chce wykorzystać swoje doświadczenie w wydobyciu oraz rosnącym potencjale rynku surowców, w szczególności surowców krytycznych. To powoduje, że Bogdanka widzi w multisurowcowości atrakcyjną drogę dywersyfikacji. Spółka planuje przeznaczyć w najbliższych latach 50 mln złotych na prace eksploracyjne, odwierty rozpoznawcze i inne prace, które pozwolą jej dojść do decyzji inwestycyjnej. Obecnie po analizach eksperckich w tym zakresie Bogdanka zidentyfikowała wstępnie 11 surowców i ponad 20 potencjalnych lokalizacji, które będzie poddawać zaawansowanym analizom.

W ramach koncernu multisurowcowego spółka planuje również utworzenie Funduszu, który będzie inwestował w projekty nowych technologii związanych z jej obecną i przyszłą działalnością. Dodatkowo Bogdanka chce wykorzystać potencjał intelektualny lubelskich uczelni i przedsiębiorców.

- Nowa strategia Bogdanki nie skupia się tylko na „tu i teraz”. Zachowanie miejsc pracy i potencjału gospodarczego w regionie - to istota naszego planu w kontekście przyszłości załogi i całego regionu środkowo-wschodniej Polski - zaznacza Adam Partyka zastępca prezesa zarządu ds. społecznych

i pracowniczych LW Bogdanka.

- Chcemy to robić mądrze, poprzez dywersyfikację działalności, akwizycje, projekty rozwojowe. Chcemy tworzyć w przyszłości stabilne miejsca pracy w regionie.

W ramach nowej strategii uruchomimy programy zmierzające do pozyskania i utrzymania naszych najlepszych pracowników. Ale równolegle wdrażać będziemy nowe działania, tak ważne dla każdej kopalni, czyli inwestycje mające na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pracy - dodaje.

W 20 potencjalnych lokalizacjach w całej Polsce firma bierze pod uwagę wiele różnych surowców

Celem jest utrzymanie stabilnego poziomu zatrudnienia w działalności podstawowej do 2042 roku, na dziś to jest niemal 5 tys. osób. Nowa strategia spółki ma być skuteczną odpowiedzią na wyzwania naszych czasów i pozwolić Bogdance być liderem regionu przez kolejne 40 lat. W multisurowcowości tkwią szanse dla Bogdanki. W 20 potencjalnych lokalizacjach w całej Polsce firma bierze pod uwagę wiele różnych surowców: sole potasowe-magnezowe, węgiel koksowy, bursztyn, metale ziem rzadkich, fosforyty, gips, ferrolity, złoto, cynk i ołów, molibden i wolfram z miedzią, a nawet uran.

W Bogdance chcą też wykorzystać pozyskane kompetencje do rozwoju inwestycji w łańcuchu wartości energii odnawialnej. Spółka zamierza się skupić na wytwarzaniu energii, ale myśli również o magazynach energii, produkcji komponentów czy o recyklingu odpadów.

Bogdanka zamierza też zwiększyć komercjalizację odpadów łupkowych. W 2022 roku wykorzystywanych było 16 tysięcy ton, a za pięć lat ma być ich przeszło 200 tys. Jak widać, nowa strategia Bogdanki nie skupia się tylko na „tu i teraz”, ale ma być odpowiedzią na potrzeby rynku w przyszłości.

- Jeżeli nie będziemy się transformować, to w 2049 roku skończy się działalność firmy, dlatego już dziś ta ambitna strategia - wskazuje prezes Bogdanki Kasjan Wyligała.