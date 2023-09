Czy Polska bez węgla będzie bezpieczna energetycznie?

Temat transformacji energetycznej Polski budzi wiele emocji. Trwa publiczna dyskusja dotycząca tego, jakie powinny być priorytety polityki klimatycznej Polski, jak zmieniać sektor energetyczny i czy w ogóle da się zbudować państwo bezpiecznie energetycznie bez paliw kopalnych.

Węgiel, który pozostaje głównym paliwem w naszym miksie energetycznym, w Unii Europejskiej znalazł się na cenzurowanym. Wspólnota stawia na dekarbonizację i Polska musi w tym kontekście odnaleźć własną drogę uwzględniającą bezpieczeństwo i konkurencyjność gospodarki.

W Polsce niebawem przyjdzie nam się zmagać z konsekwencjami wyrwy w systemie elektroenergetycznym, jeżeli wypadnie z miksu węgiel brunatny. Obecnie eksploatowane odkrywki bowiem się wyczerpują, a nie otwieramy nowych.

- Dopóki nie wybudujemy atomu, jest nam potrzebny węgiel, bo on daje Polakom bezpieczeństwo energetyczne - przekonuje w rozmowie z portalem WNP.PL Marek Wesoły, wiceminister aktywów państwowych.

Jakie powinny być priorytety polityki klimatycznej Polski i jakie winno być jej odbicie w polityce energetycznej państwa – między innymi tym zagadnieniom poświęcona będzie sesja „Polityka, energia, klimat", która odbędzie się 5 października 2023 roku w ramach PRECOP 28 (Katowice, Międzynarodowe Centru Kongresowe, 5-6 października). Jest to konferencja poprzedzająca i przygotowująca największe światowe forum, którego celem jest wypracowanie wspólnej polityki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu.

W Polsce węgiel kamienny oraz brunatny nadal pozostają głównym paliwem w miksie energetycznym. Rozwijane są przy tym odnawialne źródła energii, w tym między innymi fotowoltaika czy energetyka wiatrowa.

Sporo mówi się o budowie farm wiatrowych na Bałtyku, a także o tym, że będziemy rozwijać energetykę jądrową. Wspominając z kolei o odnawialnych źródłach energii, trzeba także pamiętać o biomasie.

Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa i były wiceminister aktywów państwowych, wskazuje, że część węgla importowanego można bez problemu przez najbliższe pięć - siedem lat zastąpić biomasą agro.

- Jestem zwolennikiem tego, żeby tam, gdzie to możliwe, ciepłownia była na biomasę leśną, a nie na importowany gaz ziemny. To wzmacnia nasze bezpieczeństwo energetyczne - zaznaczył w niedawnej debacie portalu WNP.PL Janusz Kowalski. - To ogromny potencjał. Polska jest jednym z nielicznych państw, które nie wykorzystują tego potencjału - podkreślił.

Jeżeli chodzi o węgiel, to jest on od lat na cenzurowanym w Unii Europejskiej, która stawia na dekarbonizację, natomiast w świecie ma się on wyjątkowo dobrze. W 2022 roku produkcja węgla na świecie, popyt na niego i jego globalne zużycie osiągnęły rekordowe poziomy. W roku 2023 nie należy spodziewać się zmiany tych trendów - ani w skali globalnej, ani w europejskiej.

Polska musi w tym kontekście odnaleźć własną drogę uwzględniającą bezpieczeństwo i konkurencyjność gospodarki.

W Polsce wydobycie węgla z roku na rok się kurczy. Ten trend się nie zmienia

Światowy popyt na węgiel pobił w 2022 roku nowy rekord wszech czasów, przekraczając 8,3 mld ton. Za blisko 70 procent światowego zużycia węgla odpowiadają Chiny oraz Indie. Chiny zużyły ponad 4,5 mld ton, a Indie ponad 1,1 mld ton węgla. Światowa produkcja węgla w 2022 roku osiągnęła rekordowy poziom, przekraczając 8,6 mld ton, co oznacza wzrost o 8 proc. względem 2021 roku.

Zdaniem Międzynarodowej Agencji Energii w 2023 roku globalna produkcja węgla przekroczy poziom 8,8 mld ton, co oznacza, że wzrośnie o około 0,2 mld ton względem poziomu z 2022 roku.

W Polsce z kolei wydobycie węgla z roku na rok się kurczy. Wydobycie węgla kamiennego w polskich kopalniach wyniosło w 2022 roku ok. 52,8 mln ton, natomiast w 2021 roku było to ok. 55 mln ton. Zatem nie udało się odwrócić spadkowego trendu.

- I to jest trend ostatnich trzydziestu lat - zaznacza Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego.

Górnictwo to również węgiel brunatny. W Polsce w 2022 roku wydobycie węgla brunatnego było na poziomie 54,6 mln ton. Natomiast w Niemczech wydobyto 130,8 mln ton węgla brunatnego, a w Czechach 33,4 mln ton.

W Polsce niebawem przyjdzie nam się zmagać z konsekwencjami wyrwy w systemie elektroenergetycznym, jeżeli wypadnie z miksu węgiel brunatny. Obecnie eksploatowane odkrywki bowiem się wyczerpują, a nie otwieramy nowych. Tymczasem wciąż prawie 30 proc. energii wytwarzanej w kraju pochodzi z węgla brunatnego, który używany jest w dwóch elektrowniach: Turów - 8 proc. mocy zainstalowanej oraz Bełchatów - 22 proc. mocy zainstalowanej.

- Turów skończy się, bo taka jest koncesja, w 2044 roku, a udział Bełchatowa w roku 2030 mocno się zmniejszy - alarmuje Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki. - A co potem? W roku 2035 kończą się zasoby Bełchatowa - przypomina.

Transformacja to surowce, a UE jest niemal całkowicie uzależniona od ich importu, głównie z Chin

W Unii Europejskiej dokonuje się proces transformacji energetycznej, do której potrzeba coraz więcej surowców, takich jak choćby lit do akumulatorów samochodów elektrycznych. Tyle że w przypadku wielu surowców UE jest niemal całkowicie uzależniona od importu, głównie z Chin. Władze UE dostrzegły już zagrożenia, czego przejawem są nowe projekty aktów prawnych mających na celu m.in. dywersyfikację źródeł dostaw.

Postuluje się, aby do 2030 roku co najmniej 10 proc. rocznego zapotrzebowania na metale ziem rzadkich zapewniały europejskie przedsiębiorstwa górnicze; a co najmniej 40 proc. tych surowców podlegać ma przetwarzaniu w Europie.

- Cele stanowione w Zielonej Transformacji i w nowych przepisach UE o surowcach krytycznych wymagają mocnych i trwałych łańcuchów dostaw niezbędnych do działania instalacji OZE - zaznacza Tomasz Rogala, szef Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego Euracoal, a zarazem prezes Polskiej Grupy Górniczej.

Unia Europejska musi zdać sobie sprawę, że plany można będzie wykonać tylko wtedy, jeśli użyjemy potencjału umiejętności górniczych i wiedzy państw, które wciąż eksploatują węgiel kamienny (Polska, Czechy) i węgiel brunatny (Polska, Bułgaria, Czechy, Niemcy, Grecja, Węgry, Słowenia, Słowacja i Rumunia).

- W Polsce plan wygaszania górnictwa do 2049 roku zbiega się z opisanym celem - przypomina Tomasz Rogala. - Będziemy dysponowali dostępną siłą roboczą i kompetencjami zdolnymi dostarczać potrzebne materiały. Musimy się jednak spieszyć i nie zmarnować szansy - ocenia Rogala.

Dopóki nie będziemy mieli własnego stabilnego źródła energii, będziemy utrzymywali energetykę opartą na węglu

- Dopóki nie wybudujemy atomu, jest nam potrzebny węgiel, bo on daje Polakom bezpieczeństwo energetyczne - przekonuje w rozmowie z portalem WNP.PL Marek Wesoły, wiceminister aktywów państwowych. - Jako rząd Prawa i Sprawiedliwości deklarujemy i będziemy tego bardzo mocno pilnować, że dopóki nie będziemy mieli własnego stabilnego źródła energii, które będzie uzupełnieniem dla wszystkich OZE, to będziemy wydobywali i utrzymywali energetykę opartą na węglu. Ona daje nam dziś suwerenność. Po tym, co wydarzyło się na Wschodzie, ten przekaz jest jeszcze bardziej wzmocniony.

Mając na myśli przyszłość polskiego górnictwa oraz energetyki opartej na węglu, a także innych branż, przedstawiciele przemysłu i związkowcy apelują o stworzenie kompleksowego ogólnokrajowego programu, służącego upowszechnieniu w Polsce technologii CCS (z ang. Carbon Capture and Storage - wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla ze spalin).

Pod apelem w tej sprawie 13 września 2023 roku podpisali się przedstawiciele firm i organizacji branżowych przemysłu cementowego, hutnictwa i górnictwa.

Przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz ocenił, że wykorzystanie na szeroką skalę systemu CCS w energetyce jest również warunkiem koniecznym dla realizacji zawartej w maju 2021 roku umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego. Inwestycje w technologie wychwytywania i składowania CO2 są zapisane w jednym z załączników do tego porozumienia.

"Górnictwo będzie zawsze". Nawet bez węgla będziemy potrzebować wydobywczych kompetencji

W umowie społecznej zapisano między innymi, że odchodzenie od wydobycia w Polsce węgla kamiennego energetycznego potrwa do 2049 roku. Czasu jest zatem wcale nie za dużo, szczególnie że realizacja budowy bloków jądrowych to wieloletni proces. A górnictwo to nie tylko wydobycie węgla, ale wydobywanie całej gamy różnych surowców, w tym także tych niezbędnych do realizacji transformacji energetycznej forsowanej przez UE.

- Praca w górnictwie czy w ogóle w przemyśle ciężkim jest wymagająca, odpowiedzialna i niesie ze sobą ryzyka - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL prof. Akademii Górniczo-Hutniczej Paweł Bogacz. - Z tych powodów młodzi ludzie nie chcą jej podejmować. Powtarzanie w kółko, że górnictwo zaraz się skończy, oczywiście nie pomaga. Tyle że górnictwo będzie zawsze. Wystarczy, że wymienimy KGHM Polską Miedź czy Orlen, ale przecież to także między innymi pozyskiwanie kruszyw drogowych. Pamiętajmy o tym i nie zatraćmy górniczych umiejętności, żebyśmy i ich nie musieli importować - apeluje prof. Paweł Bogacz.