Czy przy odbudowie Ukrainy stal z Rosji i Białorusi zastąpi polską?

Paradoksem byłoby, gdyby po zakończeniu wojny na Ukrainie odbudowywano ją na bazie stali z Rosji i Białorusi, bo europejski potencjał w tym zakresie jest słaby - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek, przewodniczący związku zawodowego Sierpień 80.

Węgiel koksowy jest strategicznym surowcem, który jeszcze przez wiele lat musi być zabezpieczony dla sprawnego funkcjonowania gospodarek europejskich

- Gorąca dyskusja na temat węgla energetycznego odsunęła na bok kwestie związane z niezwykle istotnym węglem koksowym, potrzebnym do produkcji stali - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek, przewodniczący związku zawodowego Sierpień 80.

- Jak wiadomo, Unia Europejska podtrzymuje swoje stanowisko, że węgiel koksowy jest strategicznym surowcem, który jeszcze przez wiele lat musi być zabezpieczony dla sprawnego funkcjonowania gospodarek europejskich. Szczególnego znaczenia może to nabrać w sytuacji, kiedy konieczne będą ogromne ilości stali dla odbudowy Ukrainy. Paradoksem byłoby, gdyby po zakończeniu wojny na Ukrainie odbudowywano ją na bazie stali z Rosji i Białorusi, bo europejski potencjał w tym zakresie jest słaby - dodaje Bogusław Ziętek.

- Niestety Polska nie wykorzystuje szansy, jaką jest trwająca koniunktura na rynku węgla koksowego - ocenia Ziętek.

- Jastrzębska Spółka Węglowa, choć jest największym producentem tego węgla w Europie, nie jest w stanie wydobywać go tyle, ile mogłaby sprzedawać. Niestety pasywna postawa zarządu tej spółki oraz rabunek - jakiego na tej spółce dopuszcza się rząd ściągając haracz w postaci podatku solidarnościowego - nie rokuje dobrze na przyszłość - zaznacza Ziętek.

Ziętek: polskich leniwych polityków na taki wysiłek nie stać

- Jastrzębska Spółka Węglowa nie jest w stanie znacząco zwiększyć wydobycia, bowiem nie ma gdzie tego węgla kopać - podkreśla Bogusław Ziętek.

- Tymczasem kopalnie, które mogłyby zasilić ten rynek produkcją węgla koksowego - Bielszowice, Halemba oraz Rydułtowy z Polskiej Grupy Górniczej oraz Brzeszcze z Tauronu Wydobycie - skazywane są przez nasz rząd na likwidację w ramach realizacji europejskich ambicji klimatycznych. A mogłyby one zostać przesunięte do sektora węgla koksowego i w ramach Jastrzębskiej Spółki Węglowej, albo jako nowa celowa spółka z udziałem Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria - stworzyć nowy koncern koksowniczy. Ale to wymagałoby wysiłku. A polskich leniwych polityków na taki wysiłek nie stać. W ten sposób tracimy ogromną szansę na korzyści z tego rynku - podsumowuje Bogusław Ziętek.