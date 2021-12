Czy rząd zapłaci 200 mln zł kary za Turów? Przygotowano nową uchwałę

- Uchwała Rady Ministrów jest obiegowo przyjęta i podtrzymujemy nasze stanowisko. Uchwała mówi wprost, że tych kar nie zapłacimy - mówi, komentując doniesienia o zapłacie kar za Turów przez MAP rzecznik rządu Piotr Mueller.

Piotr Mueller, na portalu interia.pl zdementował wcześniejsze informacje onetu, że Rada Ministrów proceduje uchwałę dotyczącą wykonania postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie kopalni Turów. Karę, która obecnie wynosi już ponad 200 mln zł, miałoby zapłacić Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Dziennikarze Onetu twierdzili, że dotarli do projektu uchwały Rady Ministrów, który niespodziewanie w poniedziałek, 27 grudnia, po południu trafił do konsultacji międzyresortowych w trybie obiegowym.



Według portalu tempo procedowania jest ekspresowe i ministerstwa na przedstawienie swoich uwag do projektu dostały zaledwie kilka minut.



"Rada Ministrów zobowiązuje Ministra Aktywów Państwowych do wykonania postanowienia Wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 20 września 2021 w sprawie C-121/21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia" - napisano w projekcie uchwały rządu, na który powołuje się Onet.pl.

15 czerwca wiceminister klimatu poinformował, że rząd Czech nie odpowiedział na złożoną przed miesiącem ostatnią propozycję rozwiązania sporu wokół elektrowni Turów. Jak dodał, odchodzący czeski minister zalecił kontakt z jego następcą.

Polsko-czeskie negocjacje dotyczące kopalni Turów rozpoczęły się w czerwcu 2021 r. Prowadził je minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, a następnie jego następczyni Anna Moskwa. Przerwane 30 września rozmowy zostały wznowione 5 listopada. Z uwagi na proces tworzenia się nowego rządu w Czechach nie były kontynuowane.