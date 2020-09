Czy to teraz będzie zespół ds. likwidacji górnictwa węglowego?!

Czy po ogłoszeniu przez ministra klimatu zaktualizowanej wersji „Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku” to zespół zmieni swoją nazwę na: „Zespół ds. likwidacji górnictwa węglowego oraz energetyki węglowej w Polsce”? - pytają związkowcy z ZZ Przeróbka w liście do Artura Sobonia, pełnomocnika rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.