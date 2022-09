Czy węgiel będzie kosztował ponad 4 tys. zł za tonę?

Na rynku węgla panuje nerwowa sytuacja, bo zbliża się sezon jesienno-zimowy. Nie brakuje obaw, że surowca może brakować. Poza tym węgiel jest bardzo drogi.

Zobacz naszą debatę o niedoborze i cenach węgla, w której uczestniczyli Jakub Szkopek, analityk Erste Securities oraz dr hab. inż. Paweł Bogacz, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej.

- Te problemy, które ostatnio się pojawiają, to są problemy logistyczne, bowiem o ile w portach mamy pierwsze sygnały, że ten węgiel jest osiągalny, o tyle pojawił się problem na kolei, to znaczy magistrale węglowe zaczynają się korkować - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Jakub Szkopek, analityk Erste Securities. - Porty bałtyckie muszą też obsłużyć kraje na południe od Polski, jak Czechy, Słowacja czy Węgry. To powoduje, że transport kolejowy się mocno korkuje.

- Wydaje się, że ceny węgla na składach opału będą cały czas z premią do cen ARA (porty Antwerpia-Rotterdam-Amsterdam), co wynika z notowań na rynkach, z których sprowadzamy ten węgiel energetyczny - wskazuje Jakub Szkopek.

Zastanawiamy się zatem, czy sprawdzą się przepowiednie co niektórych, że tona węgla może osiągnąć cenę ponad 4 tys. zł.

- Mamy węgiel ARA notowany w spocie gdzieś po 75 zł za gigadżul. Do tego dołożyć trzeba koszty transportu plus marżę dla dystrybutora. Czyli ten sprowadzany węgiel może być sprzedawany po 80 zł za gigadżul - podkreśla Jakub Szkopek.

- Wierzę, że to nie będzie cena powyżej 4 tys. zł za tonę - mówi dr hab. inż. Paweł Bogacz, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej. - Wierzę, że uda się zbić te ceny, które obecnie występują na rynku. Jeżeli chodzi o transport węgla, to rzeczywiście największym problemem jest dostępność linii kolejowych zwłaszcza w aspekcie ich obecnej modernizacji - wskazuje.

Rozmawiamy też o tym, że może rozwiązaniem byłoby danie priorytetu przewozom kolejowym towarowym nad osobowymi, wskazując tu na przykład Niemiec. Natomiast trzeba też pamiętać, że - z uwagi na wysokie ceny paliw - liczba przewożonych u nas koleją pasażerów wzrosła. Zatem tutaj do rozwiązania pojawiłaby się nam kolejna kwestia.