Decyzja WSA ws. wstrzymania wydobycia w Turowie nie będzie realizowana

Decyzja ws. wstrzymania wydobycia węgla w kopalni Turów nie będzie przez rząd realizowana, podejmiemy wszelkie środki by ją podważyć - zapowiedział minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk odnosząc się do decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

We wspólnym komunikacie Fundacja Frank Bold, Greenpeace oraz Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA przekazały, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że w sprawie dotyczącej kopalni Turów zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody w środowisku i wstrzymał wykonanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia.

Skargę na decyzję środowiskową złożyły jesienią 2022 roku m.in. te trzy organizacje. Ekolodzy zwrócili uwagę, że postanowienie WSA w Warszawie nie jest prawomocne i przysługuje możliwość wniesienia zażalenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

"Ten wyrok w ogóle nie bierze pod uwagę tego, że kilka procent energii produkowanej w Polsce to właśnie energia produkowana tam, w Turowie, między 6 a 8 procent. To jest istotny komponent naszego bezpieczeństwa energetycznego i taka prosta decyzja dotycząca zamknięcia jest nie tylko niewykonalna, bo nie jest możliwa jej realizacja bez zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, ale byłaby też niesłychanie szkodliwa społecznie i gospodarczo" - powiedział Szynkowski vel Sęk w TVP Info.

"Ona nie będzie przez rząd realizowana, podejmiemy wszelkie środki, żeby tę decyzję podważyć, a na pewno nie będziemy jej realizować" - dodał.

Przekonywał, że odpowiedzialny rząd nie może abstrahować od rzeczywistości społecznej i gospodarczej. "Rząd Zjednoczonej Prawicy absolutnie od tej rzeczywistości nie abstrahuje i nie będzie podejmował decyzji o zamknięciu elektrowni w Turowie" - podkreślił minister ds. UE.

Do sprawy odniosła się również szefowa resortu klimatu i środowiska Anna Moskwa pisząc na Twitterze, że "działalność kompleksu w Turowie to zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu na najbliższe lata". "Nie będzie zgody polskiego rządu na wstrzymanie wydobycia! Nie pozwolimy na utratę tysięcy miejsc pracy mieszkańców regionu! Wydobycie będzie prowadzone tak długo jak to będzie możliwe i potrzebne" - napisała.