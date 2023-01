Deficyt energii jeszcze odmieni politykę względem węgla

Rok 2022 pokazał atrybuty węgla, po który sięgano także w krajach Unii Europejskiej, od lat niechętnej temu paliwu. Jednak polityka dekarbonizacji mimo kryzysu energetycznego nadal jest w UE realizowana.

Może u nas dojść do dużych protestów górników z sektora węgla brunatnego

- Jeżeli chodzi o górnictwo węgla brunatnego, to ja bym jeszcze kreski na węglu brunatnym nie położył, bo koledzy związkowcy, z tego, co wiem, wcale nie zamierzają złożyć broni - podkreśla Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) województwa śląskiego.

- I tak jak widzimy duże protesty ekologów w Niemczech, tak i u nas mogą być duże protesty górników z sektora węgla brunatnego. Na pewno poprze je cała centrala OPZZ. A ponadto jeśli mówimy o energii z węgla, to jakoś się o tym mało wspomina albo bardzo negatywnie podchodzi do Elektrowni Ostrołęka, która miała być nowoczesnym źródłem energii z węgla, ale ją po prostu „zgrillowano” negatywnymi opiniami. Zrobiono z tego aferę zamiast zrobić nowoczesny kompleks produkujący energię z węgla - zaznacza Wacław Czerkawski.

- Panie przewodniczący Czerkawski, róbcie coś, bo tak naprawdę to projekty węglowe, a zwłaszcza węgla brunatnego stanęły na decyzjach Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który nie tyle skomplikował procedury, ile je wstrzymał - podkreśla Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki. - Zabronił ich procedowania. Po prostu nie wolno rozmawiać. To już jest cenzura najwyższego rzędu - ocenia Jerzy Markowski.

Jeżeli dojdzie do deficytu energii, to wymusi on zmianę podejścia polityków

Coraz częściej można ostatnio usłyszeć w środowisku górniczym opinie, że jeżeli teraz pojawią się protesty w sektorze węglowym i obecna ekipa rządząca przegra w tegorocznych wyborach parlamentarnych, a do władzy dojdzie obecna opozycja, to ten węgiel będzie miał jeszcze bardziej pod górkę. A zapędy do dekarbonizacji będą jeszcze większe.

- Kryzys wymusi refleksję - uważa Jerzy Markowski.

- Deficyt energii, głód energii wymusi refleksję. Doprowadzi to do tego, że politycy będą musieli - bo nie wierzę, że zmądrzeją - zmienić pogląd - zaznacza Jerzy Markowski.

Zobacz całą debatę, która odbyła się we wtorek 17 stycznia 2023 roku. Uczestniczyli w niej: Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki; Jakub Szkopek, analityk Erste Securities; Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego; Kasjan Wyligała, prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka oraz Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady OPZZ województwa śląskiego. Debatę prowadził red. Jerzy Dudała.