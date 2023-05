Degradują środowisko, walcząc o klimat

Produkcja metali rzadkich wymaga ogromnej ilości energii. Ich wydobycie polega na kruszeniu skał, potem ich płukaniu – to degradacja środowiska często z brakiem poszanowania podstawowych norm prawa pracy.

- Z tego na co dzień nie zdajemy sobie sprawy i ta informacja nie do końca do społeczeństwa dociera, ale tak jest, że bez udziału chińskich czy azjatyckich producentów, nie jesteśmy w stanie transformacji energetycznej przeprowadzić - podkreślał Tomasz Rogala, prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej w wywiadzie dla Telewizji Republika, poświęconym metalom ziem rzadkich.

Uzależnienie od rosyjskiego gazu czy węgla zamieniliśmy na uzależnienie od technologii i dostaw z innych kierunków

Przypomniał, że metale ziem rzadkich, niezbędne do procesu transformacji energetycznej, zgodnie z założeniami polityki europejskiej mają nas przeprowadzić z gospodarki opartej o ropę, gaz i węgiel do gospodarki opartej o zielone źródła energii. Są potrzebne, do budowy wiatraków czy paneli fotowoltaicznych, ale jest ich ograniczona ilość. Problem polega też na tym, że są produkowane i przetwarzane w krajach spoza Europy i niedemokratycznych, jak na przykład Chiny czy Demokratyczna Republika Konga - demokratyczna tylko z nazwy.

- Uzależnienie od rosyjskiego gazu czy węgla zamieniliśmy na uzależnienie od technologii i dostaw z innych kierunków. Przy oczywistym wspieraniu wszystkiego co służy postępowi, w tym nowych źródeł energii, musimy pamiętać, że dopóki nie będziemy mieć swobodnego dostępu do tych technologii, tak by wytwarzać energię w sposób niezależny, nie powinniśmy tak łatwo odcinać się od źródeł energii, które posiadamy takich jak np. węgiel - tłumaczył Tomasz Rogala.

Recykling surowców krytycznych w Europie stanowi zaledwie 1 procent

Wskazał również, że produkcja metali rzadkich wymaga ogromnej ilości energii. Ich wydobycie polega na kruszeniu skał, potem ich płukaniu – to degradacja środowiska często z brakiem poszanowania podstawowych norm prawa pracy; w takich kopalniach pracują też dzieci.

Recykling surowców krytycznych w Europie stanowi zaledwie 1 procent. A dużych kopalń surowców krytycznych na Starym Kontynencie obecnie nie ma.

- Rozdzielmy dwa światy: świat ambicji od świata realnego. Powinniśmy finansować wszystkie elementy prorozwojowe, zmierzające do tego, żebyśmy taniej wytwarzali energię, ale to nie oznacza, że my to osiągniemy, to tylko założenie - ocenił Tomasz Rogala.