Dekarbonizacja Unii Europejskiej to szansa czy strzał w kolano?

Wiele wskazuje na to, że fakty nie świadczą o sukcesach polityki klimatycznej Unii Europejskiej, a jedynie o przesunięciu emisji z Europy do Azji.

Świat zupełnie zignorował założenia Porozumienia Paryskiego i dekarbonizację.

Zamiast redukować emisje, najwięksi gracze, jak Chiny, Indie, USA i cała niemal Azja radykalnie zwiększają produkcję i konsumpcję energii.

Wyjątkiem jest wyłącznie Unia Europejska, której przemysł szybko traci konkurencyjność.

- W ciągu dwóch ostatnich dekad niemal dwukrotnie wzrosła na świecie produkcja węgla. Jego zużycie systematycznie rosło, chociaż na kolejnych szczytach klimatycznych COP podejmowano różne zobowiązania, a fakty niezbicie świadczą o tym, że tania energia z węgla była jednym z elementów rozwoju i ekspansji państw azjatyckich, przede wszystkim Chin - mówił Tomasz Rogala, prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej oraz szef europejskiego stowarzyszenia Euracoal 22 marca w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli podczas spotkania w ramach VII edycji Konferencji Silesia 2030.

Wskazał również, że w 2022 roku globalna produkcja węgla osiągnęła historyczny rekord, wynosząc 8,4 mld ton. Była o 700 mln ton wyższa niż w 2020 roku oraz aż o niemal cztery miliardy ton wyższa niż w 2000 roku na początku XXI w. Zatem paradoksalnie z każdą kolejną światową konferencją klimatyczną COP produkcja węgla rosła, przenosząc się z państw rozwiniętych na wschód do Azji. Produkcja węgla w UE spadła przez dwie dekady o połowę, ale na świecie wzrosła o ponad 80 proc., a w Chinach o ponad 200 proc.

Dla wielu państw, głównie rozwijających się z ekspansywnym modelem gospodarki jak Chiny, węgiel pozostaje równorzędnym źródłem energii obok gazu czy odnawialnych źródeł energii (OZE). Według szacunków do 2050 roku udział OZE w produkcji energii elektrycznej ma wzrosnąć aż trzykrotnie (z 18 do 56 proc.), ale w tym czasie na świecie zużycie węgla wcale nie ustanie, a tylko obniży się o 20 proc.

Jeżeli plany UE mają zostać zrealizowane do połowy XXI w., trzeba będzie zbudować na kontynencie 200 tys. nowych elektrowni wiatrowych na lądzie i 20 tys. nowych siłowni morskich - to znaczy, że tempo realizacji inwestycji w elektrownie wiatrowe musiałoby wzrosnąć aż pięciokrotnie.

Trzy razy intensywniej niż dziś trzeba by również prowadzić inwestycje fotowoltaiczne, bowiem z wyliczeń wynika, że UE potrzebować będzie do 2050 roku aż 3 mld nowych paneli PV.

Unijna transformacja energetyczna wyzwala skokowy wzrost zapotrzebowania na minerały ziem rzadkich. Na przykład popyt na podstawowy do produkcji baterii lit wzrośnie do połowy wieku 20 razy, na neodym 26 razy, zapotrzebowanie na grafit, miedź, nikiel, kobalt, czy aluminium do wytwarzania samochodów elektrycznych wzrośnie trzydziestokrotnie. Im szybsza dekarbonizacja, tym większy wzrost popytu na surowce ziem rzadkich niezbędne do rozwoju OZE.

USA deklarują, że odejdą od węgla do 2040 roku, UE do 2050 roku, Chiny do 2060 roku a Indie do 2070 roku. Jeżeli jednak Chiny rzeczywiście chcą w takim terminie zastąpić 4 mld ton zużywanego obecnie węgla odnawialnymi źródłami energii, będą potrzebowały niewyobrażalnych ilości metali ziem rzadkich. MZR są już dziś niezwykle deficytowe na świecie, a UE jest uzależniona od ich importu, który w przypadku wielu z nich w 90 proc. pochodzi właśnie z Państwa Środka. Chiny są największym na świecie producentem MZR - wytwarzają ich rocznie 210 tys. ton, jednak na eksport przeznaczają tylko 45 tys. ton, bowiem już teraz zużywają trzy czwarte całej swojej produkcji na własne potrzeby.

- Dekarbonizacja Chin do 2060 roku może oznaczać zahamowanie eksportu i odcięcie m.in. Europy od dostaw surowców, bez których nie mogą powstawać nowe moce OZE - wskazał Tomasz Rogala.

- Zatem, aby nie powtórzyć kryzysu energetycznego niezbędnym jest zbudowanie bezpiecznego i trwałego łańcucha ich dostaw, natomiast zmiana źródeł energii powinna być ostrożna i skorelowana z uruchomieniem nowych. Nie powinniśmy powtarzać błędów roku 2022, kiedy odcięcie od dostaw węglowodorów z Rosji, głównie gazu i węgla, spowodowało gwałtowny wzrost ich cen i jednocześnie poszukiwanie węgla krajowej produkcji - przestrzegł Tomasz Rogala.

Przeciętny samochód elektryczny przez ponad dekadę podrożeje dwukrotnie

Skutkiem deklaracji o szybkim odchodzeniu od węgla już obecnie są spektakularne wzrosty cen. Na przykład lit, którego cena wynosiła w 2020 r. 75 euro/tonę, po ogłoszeniu przez UE planów Fit for 55 i RepowerUE podrożał w 2022 r. o… półtora tysiąca procent do 1100 euro/tonę, a jego cena będzie nadal rosła, wprost proporcjonalnie do wzrostu popytu, którego nie da się zaspokoić.

Zgodnie z przewidywaniami UE przeciętny samochód elektryczny przez ponad dekadę podrożeje dwukrotnie i będzie kosztował w 2035 r. 65 tys. euro, czyli ok. 300 tys. zł. Nieprawda, że w wyniku transformacji w przyszłości czeka na nas tania energia, będzie ona technologicznie czysta, lecz bardzo droga i drożejąca.

Aby uniknąć opisanych zagrożeń, plan odchodzenia od węgla w UE musi zostać skorelowany z bezpiecznymi dostawami metali ziem rzadkich do Europy. Dzisiaj podstawą tych dostaw są zwykłe bilateralne umowy, które można przerwać w dowolnym momencie. W Europie nie istnieje też żadna kopalnia tych minerałów, uzależnienie UE od zaopatrzenia przez import jest całkowite.

- Krytykujemy unijną politykę energetyczną nie dlatego, że uchodzi za "zieloną", gdy węgiel jest "czarny", ale dlatego, że krótkowzrocznie funduje nam ona katastrofalny deficyt energii i niebotyczne wzrosty cen - wskazał prezes Rogala. - Tylko ktoś zupełnie zaślepiony nie dostrzega dziś faktu, że świat zupełnie zignorował założenia Porozumienia Paryskiego i dekarbonizację. Zamiast redukować emisje, najwięksi gracze, jak Chiny, Indie, USA i cała niemal Azja radykalnie zwiększają produkcję i konsumpcję energii. Wyjątkiem jest wyłącznie UE, której przemysł szybko traci konkurencyjność a energetyka wkrótce odcięta zostanie od surowców nieodzownych do dalszego rozwoju odnawialnych źródeł energii - zaznaczył Rogala.

- W czasie, gdy planujemy wymianę na OZE całych miksów energetycznych, te właśnie OZE - mimo, że przybywa ich bardzo dynamicznie dzięki subwencjonowaniu - nie zdołały pokryć samego tylko wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną na świecie w 2021 roku - mówił Tomasz Rogala. - Paradoksalnie wzrost ten musiał zostać pokryty w większości ze spalania w elektrowniach węgla i paliw kopalnych. Zatem obiektywne fakty zaprzeczają obecnej polityce energetycznej w UE. Prowadzi ona wprost do katastrofy. Dlatego właśnie postanowiliśmy mówić o niebezpiecznej ciemnej stronie Europejskiego Zielonego Ładu. Apelujemy o ostrożność i równowagę. Jeśli OZE są tańsze, zbudujmy najpierw ich planowany potencjał i niech naturalnie wyprą węgiel - wyjaśnił Tomasz Rogala.

Zwrócił także uwagę na to, że szybkie wygaszenie europejskiego górnictwa pozbawi UE specjalistów, którzy są niezbędni w górnictwie nowego typu przy pozyskiwaniu minerałów koniecznych dla OZE.