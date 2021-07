Demonstracje górniczej Solidarności, czyli walki wewnątrz PiS-u

Czwartek 1 lipca jest dniem pikiet organizowanych przez Krajową Sekcję Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność. - To są typowe spory i konflikty pomiędzy interesami przywódców związkowych a interesami tych przywódców politycznych, którzy mieli wpływ na obsadę stanowiska prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej - komentuje dla portalu WNP.PL prof. Jacek Wódz, socjolog.

Konflikt stale narasta

- Nie ma żadnych wątpliwości, że rząd tej presji ulegnie i książątka związkowe z JSW dostaną pełnię władzy nad spółką, co oznacza, że obecnemu zarządowi już wkrótce minister aktywów państwowych podziękuje. Podobny los czeka prezesa Tauronu - przewiduje Bogusław Ziętek.Zarząd JSW w ostatnim oświadczeniu wskazał, że realizuje dialog społeczny i z wielką przykrością oraz rozczarowaniem przyjmuje postawę trzech reprezentatywnych organizacji związkowych, które zapowiadając protesty dążą do eskalacji niepokojów społecznych wśród pracowników.- Bezpieczeństwo i gwarancja pracy oraz płacy dla naszej załogi to priorytet całego zarządu JSW. Dlatego będą podwyżki dla wszystkich pracowników o 3,4 proc. już od lipca 2021 r. To maksymalne podwyżki na jakie dziś JSW stać. Przedłużyliśmy załodze także zapewnienie pracy o 10 lat - zaznaczyła prezes Barbara Piontek. - Jesteśmy też w toku rozmów ze stroną społeczną JSW. Nie można mówić, że dialogu nie prowadzimy - podkreśliła.Zarząd JSW wskazał, że odbyto między innymi pięć spotkań z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi (ROZ) poświęconych tematowi porozumienia z 2020 roku dotyczącego m.in. wzrostu płac pracowniczych o 4 proc., którego realizacji domagają się ROZ. 15 czerwca 2021 roku JSW przedstawiła ROZ wyniki raportu prawnego ws. porozumienia z 2020 r., z którego wynika, że istnieją zasadne podstawy do twierdzenia, że porozumienie nie zostało zawarte.Podczas spotkania z ROZ, 15 czerwca, na którym podtrzymano stanowiska, strony podpisały protokół rozbieżności i zwróciły się do Ministra Aktywów Państwowych o wyznaczenie mediatora. Oznacza to, że nadal trwa dialog społeczny, lecz teraz już na drugim etapie, czyli mediacji.Zarząd spółki wskazał, że „mając uzasadnione wątpliwości dotyczące wiarygodności porozumienia dotyczącego m.in. wzrostu płac pracowniczych o 4 proc., zarząd JSW, zgodnie z zapowiedziami, już 16 kwietnia 2021 r. powołał Zespół roboczy ds. wyjaśnienia okoliczności prawnych i faktycznych w przedmiocie porozumienia pomiędzy JSW, a Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi w sprawie wzrostu wynagrodzeń w roku 2020.„Zespół złożony m.in. z radców prawnych i adwokatów z trzech różnych kancelarii prawnych, analizując fakty, ustalił, że Porozumienie mogło być jedynie projektowanym dokumentem i nie wywołuje skutków prawnych. Zespół zarekomendował JSW wystąpienie do Sądu Powszechnego o ustalenie nieistnienia Porozumienia w celu uzyskania jednoznacznego potwierdzenia charakteru prawnego dokumentu oraz wynikających z niego skutków” - wskazał zarząd spółki w oświadczeniu.Zarząd zaznaczył również „realizacja obecnie przez zarząd JSW Porozumienia i wynikających z niego oczekiwań finansowych formułowanych przez Reprezentatywne Organizacje Związkowe – bez jednoznacznego i obiektywnego wyjaśnienia kwestii istnienia i skuteczności prawnej Porozumienia – co w okolicznościach sprawy może nastąpić wyłącznie przez niezależny i niezawisły Sąd Powszechny dysponujący ku temu odpowiednim instrumentarium – niesie za sobą istotne ryzyko przypisania Zarządowi odpowiedzialności karnej” – brzmi rekomendacja.W nawiązaniu do tych rekomendacji Zarząd JSW SA rozważa decyzję o skierowaniu sprawy do wyjaśnienia przez właściwy sąd” - wskazano. Demonstracje z 1 lipca pokazują, że jak na razie konflikt w JSW narasta.Czysta kalkulacja polityczna zapewne sprawi, kto będzie mógł po tym konflikcie czuć się wygrany. Wiadomo od lat, że górnictwo to branża mocno upolityczniona. W tym zakresie akurat nic się na przestrzeni ostatnich lat nie zmieniło. A zamieszanie wokół JSW tylko to potwierdza.