Dla cen węgla do ogrzewania nadchodzi moment zwrotny

W przypadku węgla kamiennego energetycznego nadchodzi moment zwrotny, bowiem o ile końcówka jesieni była ciepła w Europie i ceny gazu oraz węgla energetycznego spadły, to obecne prognozy wskazują, że możemy już niebawem mieć temperaturę poniżej zera.

Obecna sytuacja wskazuje, że należy się raczej liczyć ze stopniowym wzrostem cen węgla kamiennego energetycznego.

Istotna rolę dla cen węgla odegra nadchodząca zima.

Przed zimą ludzie będą chcieli się zaopatrzyć w węgiel do ogrzewania.

W styczniu 2023 roku ceny węgla kamiennego energetycznego mogą wynosić już około 250 dolarów za tonę

Idzie zima, a wraz z nią niższe temperatury.

- A ten spadek temperatury sprzyjać będzie wzrostowi konsumpcji węgla energetycznego oraz jego cen - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Jakub Szkopek, analityk Erste Securities.

- W Europie niektóre kraje mają zapełnione magazyny gazu w 96 procentach, a Niemcy już w stu procentach. Jednak niskie temperatury przełożą się na większe zużycie gazu oraz węgla energetycznego. Obecnie za megawatogodzinę w przypadku gazu trzeba płacić około 110 dolarów. I zapewne te ceny odbiją w górę - dodaje.

Jeżeli chodzi o węgiel kamienny energetyczny, to niedawno ceny w spocie w portach ARA (Antwerpia-Rotterdam- Amsterdam) wynosiły 180 dolarów za tonę. Obecnie jest to już około 190 dolarów za tonę.

- I należy się spodziewać, że w kolejnych tygodniach będzie to ponad 200 dolarów za tonę. Natomiast w styczniu 2023 roku mogą te ceny wynosić już około 250 dolarów za tonę - zaznacza Jakub Szkopek.

- Jednak w przypadku węgla energetycznego warunki pogodowe i panujące temperatury będą miały duże znaczenie, bowiem węgiel energetyczny jest trochę takim zakładnikiem pogodowym. Przy spadku temperatury jego ceny pójdą w górę i odwrotnie, gdyby zima okazała się ciepła, to również miałoby to przełożenie na ceny węgla energetycznego - dodaje.

W Polsce ceny węgla ustabilizowały się ostatnio na nieco niższych poziomach z uwagi na wzrost dostępności surowca na rynku. Także pogoda ma wpływ na ceny, bowiem dotąd, z uwagi na ciepłą jesień, chociażby elektrociepłownie zużywały mniej węgla.

Trzeciego listopada weszła w życie tzw. ustawa węglowa, zakładająca sprzedaż węgla gospodarstwom domowym przez samorządy po preferencyjnej cenie. Gminy, bądź gminne spółki mają nabywać węgiel poniżej ceny rynkowej u importerów - od PGE Paliwa, czy Węglokoksu - do 1500 zł brutto za tonę. Importerzy będą mogli wystąpić z wnioskiem o rekompensatę w związku ze sprzedażą węgla gminie poniżej kosztów.

Samorządy sprzedadzą węgiel swoim mieszkańców w maksymalnej cenie 2000 zł za tonę. A ta różnica w postaci 500 zł za tonę to środki na pokrycie kosztów dystrybucji węgla przez gminy, między innymi kosztów transportu. Obecnie na składach węgla panuje zastój, bowiem ludzie czekają na ten tani węgiel. Firmy handlujące węglem maja go w ofercie po ponad 3 tys. zł za tonę, co jest zrozumiałe, gdyż nabywały one surowiec, kiedy jego ceny były na międzynarodowym rynku wyższe niż obecnie.

- Natomiast krajowa produkcja węgla stoi na kiepskim poziomie. Wiadomo między innymi, że Lubelski Węgiel Bogdanka wydobędzie w tym roku mniej niż pierwotnie planował, bowiem zaledwie 8,3 mln ton węgla - z uwagi na to, że w ścianie uruchomionej 31 sierpnia nastąpił nagły i niespodziewany wzrost ciśnienia eksploatacyjnego, w wyniku czego doszło do jej zaciśnięcia. Stąd Enea czy Azoty muszą kupować węgiel z innych źródeł - zaznacza Jakub Szkopek.

Węgiel brunatny kosztuje mniej niż 500 zł za tonę

W sprzedaży dla odbiorców indywidualnych jest też węgiel brunatny. W październiku 2022 roku Polska Grupa Energetyczna uruchomiła punkty sprzedaży węgla brunatnego dla odbiorców indywidualnych, którzy zgodnie z deklaracją do CEEB wykorzystują węgiel na własne potrzeby grzewcze.

Dla wszystkich odbiorców obowiązują te same cenniki poszczególnych frakcji węgla brunatnego. Kopalnia Bełchatów oferuje węgiel brunatny sortowany w cenie 191,51 zł za tonę (0-80 mm) lub 305,56 zł (80-300 mm). Natomiast kopalnia Turów sprzedaje węgiel brunatny w cenie 327,18 zł (0-40 mm), 388,68 zł (40-80 mm) oraz 494,46 zł (80-300 mm). Są to ceny węgla brutto, bez akcyzy.

Odbiorcy indywidualni w kraju spoglądają przede wszystkim na ceny węgla kamiennego energetycznego

Węgiel brunatny dla odbiorców indywidualnych sprzedawany jest po wcześniejszym zamówieniu telefonicznym i wyznaczeniu przez sprzedawcę daty odbioru. Jednak węgiel brunatny to jedynie uzupełnienie na rynku w warunkach kryzysu energetycznego. Przede wszystkim odbiorcy indywidualni w kraju spoglądają na ceny węgla kamiennego. I czekają na tani węgiel od samorządów.

- Huśtawka cen na rynku węgla kamiennego zawsze była - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady OPZZ województwa śląskiego.

- Natomiast obecna sytuacja wskazuje, że należy się raczej liczyć ze stopniowym wzrostem cen węgla kamiennego energetycznego. Zwłaszcza w kontekście nadchodzącej zimy. Wahania cen węgla zawsze były i należy się z nimi liczyć. Natomiast kwestia bezpieczeństwa energetycznego państwa powinna być tu kluczowa i należy na nią spoglądać długoterminowo. A nie skupiać się na krótkotrwałych wahaniach cen węgla kamiennego, niezależnie, czy są to wzrosty czy też spadki - podsumowuje Wacław Czerkawski.