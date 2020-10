Dla JSW ważna będzie sytuacja w hutnictwie wielkopiecowym w Europie

Kluczowym dla gospodarek niemal wszystkich krajów procesem, w którym wykorzystuje się węgiel koksowy - a taki głównie wydobywa Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) - jest produkcja stali, bez której z kolei trudno sobie wyobrazić współczesny przemysł. Australijscy meteorolodzy wskazują, że mogą w Australii niebawem nadejść ulewne deszcze, co może mieć wpływ na produkcję surowca i jego ceny - zważywszy że węgiel australijski trafia m.in. na chłonne rynki azjatyckie. Gdyby scenariusz z ulewami się spełnił, oznaczałoby to zwyżkę cen węgla koksowego, co przekładałoby się na poprawę standingu JSW.

Stopniowo rozkręcana jest produkcja w sektorze motoryzacyjnym, czy w branży offshore.

To powinno się przekładać na większe zapotrzebowanie na węgiel koksowy.

Stal to niezbędny element umożliwiający rozwój przemysłu, w tym tzw. zielonej energetyki, w tym na przykład farm wiatrowych.