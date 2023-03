Do końca lipca Skarb Państwa przejmie bezpośrednią kontrolę nad kopalnią Bogdanka

Wicepremier Jacek Sasin zapowiedział, że do końca lipca zakończy się proces związany z wykupem kopalni Bogdanka przez Skarb Państwa. To część transformacji sektora energetycznego. Skarb Państwa już wcześniej przejął Tauron Wydobycie, który posiada trzy kopalnie węgla kamiennego.

Enea i Ministerstwo Aktywów Państwowych 18 czerwca 2022 r. podpisały list intencyjny w sprawie sprzedaży akcji Bogdanki Skarbowi Państwa.

Na razie nie wiadomo, za jakie pieniądze Skarb Państwa przejmie Bogdankę od Enei. Wartość rynkowa kopalni na dzień 15 marca 2023 r. wynosiła ponad 1,33 mld zł.

Z dniem 31 grudnia 2022 r. Skarb Państwa przejął od grupy Tauron kopalnie skupione w spółce Tauron Wydobycie. Wartość tamtej transakcji wynosiła 1 złoty.

- Do końca lipca powinien zakończyć się proces związany z wykupem Bogdanki - powiedział Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych.

Głównym akcjonariuszem kopalni Bogdanka jest grupa Enea, posiadająca 64,57 proc. jej akcji. Przypomnijmy, że 18 czerwca 2022 r. Enea i Ministerstwo Aktywów Państwowych podpisały list intencyjny w sprawie sprzedaży akcji Bogdanki Skarbowi Państwa.

Bogdanka to perspektywiczna spółka, ale pochodząca ze starej energetyki

- Polska energetyka znajduje się w bardzo ważnym momencie. Przez kontrolowanie strategicznych aktywów wypracowujemy najlepszą, bezpieczną ścieżkę transformacji. Bogdanka to perspektywiczna spółka o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego państwa, a jej nabycie przez Skarb Państwa zabezpieczy interes Polski - powiedział wówczas Jasek Sasin.

- Podpisanie listu intencyjnego ze Skarbem Państwa to kluczowe dla grupy Enea i LW Bogdanka wydarzenie. Bogdanka jest ważną i cenną częścią grupy Enea. Jednocześnie otoczenie – zwłaszcza instytucje finansowe – wymaga od spółek takich jak nasza dynamicznej i całkowitej zmiany podejścia do węgla jako nośnika energii. Dzięki inicjatywie Skarbu Państwa nasza grupa będzie mogła w pełni skupić się na przewidzianej w naszej strategii rozwoju zielonej transformacji, czyli dynamicznym rozwoju odnawialnych źródeł energii. Zabezpieczymy również stabilną przyszłość największemu pracodawcy Lubelszczyzny - komentował Paweł Majewski, prezes Enei.

Do przeprowadzenia transakcji kluczowa będzie wycena kopalni. Bogdanka jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), więc teoretycznie jej wycena jest prosta - 15 marca 2023 r. wartość rynkowa kopalni wynosiła ponad 1,33 mld zł.

Enea także jest spółką notowaną na GPW więc nie może sobie pozwolić na sprzedaż ważnego aktywa poniżej ceny rynkowej. Z drugiej strony resort aktywów z pewnością nie będzie bardzo zadowolony z tego, że musi zapłacić kilkaset milionów złotych za przejęcie Bogdanki. Trzeba więc będzie czekać na jakieś kompromisowe, być może zaskakujące rozwiązanie dotyczące wartości wykupu Bogdanki przez Skarb Państwa.

Trzy kopalnie Skarb Państwa przejął za jedną złotówkę

Przypomnijmy, że z dniem 31 grudnia 2022 r. Skarb Państwa przejął od grupy Tauron kopalnie skupione w spółce Tauron Wydobycie. Wartość tamtej transakcji wynosiła 1 złoty. W przypadku Bogdanki trudno spodziewać się takiej ceny, kopalnie spółki Tauron Wydobycie od kilku lat przynosiły straty, a Bogdanka jest postrzegana jako diament w polskim rynku górniczym i od lat jest kopalnią przynoszącą spore zyski. Według wstępnych szacunków grupa kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka zanotowała w 2022 r. niespełna 175,6 mln zł zysku netto, wobec prawie 290 mln zł w 2021 roku.

W przypadku Taurona Wydobycie cena zbycia wyniosła 1 zł i uwzględnia długoterminowe projekcje finansowe obejmujące lata 2022-2049. Została ustalona w następstwie wyceny akcji spółki wydobywczej przez zewnętrzny, niezależny podmiot doradczy.

Pozbywanie się kopalń węgla kamiennego z grup energetycznych to część większej reorganizacji sektora energetycznego w Polsce. Do końca marca 2023 r. ma zakończyć się proces wydzielania elektrowni węglowych z grup Enea, Tauron, PGE i Energa oraz przekazanie ich do mającej powstać Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

Pozbycie się elektrowni węglowych oraz kopalń węgla ma pomóc grupom energetycznym w przyśpieszeniu transformacji i zwiększeniu inwestycji w źródła odnawialne oraz dystrybucję energii. Wiele instytucji finansowych nie chce finansować grup energetycznych, które produkują energię z węgla.