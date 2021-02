Do końca lutego finał rozmów z górniczymi związkowcami?

Resort aktywów państwowych chciałby do końcu lutego zakończyć rozmowy ze związkowcami na temat umowy społecznej dla górnictwa, by w marcu rozpocząć proces prenotyfikacji programu dla tego sektora w Komisji Europejskiej – poinformował wiceminister aktywów Artur Soboń

W środę stan prac nad umową społeczną, która ma powstać na bazie porozumienia dotyczącego transformacji górnictwa, zawartego 25 września ub. roku w Katowicach między stroną rządową i górniczymi związkami, omawiała sejmowa Komisja ds. energii, klimatu i aktywów państwowych.

"Chciałbym, żebyśmy te prace zakończyli - mam nadzieję - w lutym i w marcu zaczęli już formalnie proces prenotyfikacji" - powiedział wiceminister Soboń.

Soboń zastrzegł, że rozpoczęcie procedury notyfikacyjnej wymaga m.in. przygotowania szczegółowej dokumentacji, w tym programów operacyjnych dla poszczególnych kopalń.

Obecne rozmowy z Komisją Europejską na temat programu dla górnictwa - jak mówił wiceszef MAP - mają charakter roboczy i są prowadzone na poziomie unijnej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji, zaś z czasem - po formalnym rozpoczęciu procesu notyfikacji - będą przeniesione na wyższy, ministerialny szczebel.

"Wraz z prenotyfikacją rozpoczniemy formalne już rozmowy na temat zakresu nowej decyzji Komisji Europejskiej, na podstawie traktatów, która - w naszym przekonaniu - powinna objąć i kwestie osłon, i kwestie likwidacji, i kwestie dopłat do redukcji produkcji. To jest to, co nazywamy wzorem niemieckim. Mamy co do tego konsensus (…) ze stroną społeczną. Chcemy wypracować dobre porozumienie w postaci umowy społecznej" - powiedział wiceminister.



Zapewnił, że uzgodnienia zawarte w porozumieniu ze związkowcami z 25 września ub. roku, które nakreśliło horyzont działania kopalń do 2049 roku, pozostają aktualne, i są uszczegóławiane w ramach trwających obecnie rozmów o umowie społecznej. "Ani ze strony rządu, ani ze strony społecznej, nie ma chęci, aby to porozumienie (wrześniowe - PAP) traktować jako w jakimś punkcie, w jakimś zakresie, nieobowiązujące" - zapewnił Artur Soboń.



Wrześniowe porozumienie ze związkowcami zawierało m.in. harmonogram zamykania poszczególnych kopalń, który ma znaleźć się także w przyszłej umowie społecznej. Wiceminister poinformował w środę, że harmonogram ten obejmie wszystkie polskie kopalnie węgla kamiennego i będzie - jak mówił Soboń - harmonogramem realnym, opartym zarówno o uwarunkowania poszczególnych kopalń, jak i zapotrzebowanie na węgiel wynikające z Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. Zapewnił, że polityka ta także po 2040 r. przewiduje obecność węgla w energetyce na poziomie ponad 20 mln ton, w zależności od poziomu cen uprawnień do emisji CO2.



Soboń zapewnił, że budżet państwa zapewni odpowiednie finansowanie procesu transformacji górnictwa. "Jeśli będziemy mieli dokładne wyliczenia skutków finansowych, już po określeniu samego mechanizmu (finansowania transformacji - PAP) to oczywiście będziemy o tym informować i będziemy chcieli zapisać te środki w budżecie państwa, tak aby zabezpieczyć finansowanie tego procesu od początku do końca. Jesteśmy na to przygotowani" - powiedział wiceszef MAP.