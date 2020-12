Do podpisania umowy społecznej w górnictwie jeszcze daleka i wyboista droga

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim we wtorek, 15 grudnia 2020 roku, mają spotkać się sygnatariusze porozumienia z 25 września br. dotyczącego transformacji górnictwa węgla kamiennego. W tym terminie miała zostać podpisana umowa społeczna, ale najpewniej stanie się to sporo później, bowiem jeszcze wiele kwestii pozostało do omówienia.

Czekając na zielone światło ze strony KE