Dobre praktyki w JSW zostały docenione. Jest ich 10

Forum Odpowiedzialnego Biznesu w Polsce (FOB) ogłosiło niedawno raport „Odpowiedzialny Biznes w Polsce”. Eksperci organizacji kolejny raz zwrócili uwagę na działania realizowane przez grupę Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW). W tegorocznej edycji raportu wskazano dziesięć dobrych praktyk grupy JSW.

Publikowany corocznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” stanowi przegląd inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju.

W 20. edycji zaprezentowano 1677 działań podjętych przez 283 firmy.

Analiza zgłoszonych inicjatyw pokazuje m.in. rosnące oczekiwania społeczne wobec odpowiedzialności biznesu za wpływ na otoczenie.

Wśród dobrych praktyk grupy JSW znalazły się: wirtualne szkolenia dla mieszkańców z pomocy przedmedycznej realizowane przez JSW Szkolenie i Górnictwo, Akademia Talentów Jastrzębskiego Węgla, która powstała w oparciu o wspólną wizję JSW oraz klubu siatkarskiego Jastrzębski Węgiel, zakładającą nowatorską działalność na rzecz rozwoju sportu w regionie.

Wskazano również na projekt JSW Dzieciom skierowany do najpotrzebniejszych dzieci z terenów, na których JSW prowadzi działalność, a ponadto dwa projekty realizowane przez spółkę JSW IT Systems - na rzecz Akademii Czystej Produkcji ograniczający zużycie zasobów oraz system do rejestrowania badań i powiadamiania w czasie globalnej pandemii (SMS-sender oraz Covtest).

Grupa JSW została też doceniona za innowacyjne projekty na rzecz bezpieczeństwa: w Jastrzębskich Zakładach Remontowych powstał nowatorski przenośnik zgrzebłowy ratowniczy PRJZR-400 oraz na rzecz ekologii: należące do JSW SA Jastrzębskie Zakłady Remontowe uzyskały zgodę na wytwarzanie energii elektrycznej z instalacji fotowoltaiki o mocy 671 kW, zlokalizowanej w Suszcu, na terenach, gdzie jeszcze niedawno funkcjonowała kopalnia Krupiński.

W raporcie znalazły się również inne projekty realizowane przez JZR: pracownicy JZR wraz z przedstawicielami Centrum Badawczo-Rozwojowego KGHM Cuprum oraz Politechniki Poznańskiej uczestniczyli w ramach projektu THING w testach przemysłowych robota autonomicznego.

Doceniono także projekt pod nazwą Górnicza Aktywizacja Zawodowa. To wspólne przedsięwzięcie JSW Szkolenie i Górnictwo oraz AGH w Krakowie. Głównym celem ekspertów opracowujących i wdrażających projekt była szeroko zakrojona kampania aktywizująca. Jako dobrą praktykę w grupie JSW wymieniono także nowoczesną pracownię VR, w której odbywają się szkolenia i warsztaty na szesnastu przygotowanych do tego stanowiskach pracy, głównie o charakterze testowym.

Grupa kapitałowa JSW jest największym producentem węgla koksowego hard w Unii Europejskiej i jednym z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych stanowią podstawową działalność grupy JSW.

Czytaj także: Wirtualna rzeczywistość zadba o bezpieczeństwo górników JSW