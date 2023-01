Dobrze znany koncern górniczy może powrócić

Tauron Wydobycie wydzielono ze struktur kapitałowych Grupy Tauron i stał się jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Spółka funkcjonuje pod dotychczasową nazwą, ale będzie musiała ją zmienić. Być może wróci do starej.

Do Taurona Wydobycie należą trzy zakłady Górnicze: Brzeszcze, Janina oraz Sobieski. Spółka na razie funkcjonuje pod dotychczasową nazwą, jednakże do końca 2023 roku będzie musiała przeprowadzić działania dotyczące zmiany nazwy oraz systemu identyfikacji wizualnej.

Portal WNP.PL pisał już o tym wcześniej.

- Do roku mamy zgodę na używanie obecnej nazwy. Jest wstępna propozycja, by wrócić do starej nazwy, dobrze kojarzącej się kontrahentom, czyli do Południowego Koncernu Węglowego, ale czy tak będzie pokaże czas - zaznaczył Jacek Wandzel, przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce w Zakładzie Górniczym Sobieski, w piśmie „Górnik” wydawanym przez związek.