Dolnośląskie: Wojewoda: PGG dostarczyła 1/3 węgla potrzebnego w regionie

Polska Grupa Górnicza dostarczyła 1/3 węgla potrzebnego gospodarstwom na Dolnym Śląsku - poinformował w poniedziałek wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski. Podziękował PGG oraz samorządom, które zaangażowały się w proces dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych.

Wojewoda Jarosław Obremski w poniedziałek we Wrocławiu podczas konferencji podsumowującej akcję dystrybucji i sprzedaży węgla przypomniał, że z powodu wojny w Ukrainie pojawiały się dramatyczne scenariusze dotyczące ogrzewania domów i dostępu do węgla.

"Straszono nas już w sierpniu, że będą problemy z ogrzewaniem, że nie będzie węgla. Nic takiego się nie zdarzyło. Dziś pragnę podziękować tym, którzy na Dolnym Śląsku uczestniczyli w dystrybucji. Dzięki temu bez zagrożenia dla gospodarstw domowych wszystko się udało zorganizować" - powiedział Obremski.

Podkreślił, że te podziękowania składa przede wszystkim samorządom, które przecież nigdy wcześniej nie ćwiczyły dystrybucji węgla, a jednak podołały zadaniu oraz spółce PGG, która dostarczyła 1/3 węgla potrzebnego w regionie dolnośląskim.

"Gdyby chcieć przeliczyć ten dostarczony węgiel na składy wagonów, to powstanie pociąg tak długi, jak odległość z Wrocławia do Legnicy. To obrazuje skalę tej dystrybucji, która pokryła około 1/3 zapotrzebowania węgla na Dolnym Śląsku" - stwierdził wojewoda.

Wiceprezes PGG ds. sprzedaży Adam Gorszanów przypomniał, że w programie preferencyjnych zakupów węgla dla gospodarstw domowych w całej Polsce wzięło udział 2450 gmin (98,8 proc.) i dostarczono w sumie ponad 2 mln ton węgla, z których 1 mln ton dostarczyła PGG. Na Dolny Śląsk dostarczono 186 tys. ton, z których 90 proc., czyli 168 tys. ton węgla, dostarczyła PGG. W programie udział wzięły wszystkie dolnośląskie gminy - 169 samorządów.

"Program przede wszystkim spowodował, że nagły, skokowy wzrost cen został zniwelowany. Spowodowało to też obniżenie cen rynkowych. Gdy program startował we wrześniu 2022 roku, ceny w składach prywatnych oscylowały po 3-3,5 tys. złotych, mimo tego, że myśmy jako PGG w swoim sklepie internetowym sprzedawali po 1,5 tys. zł. To jednak rzucenie na rynek tak dużej ilości węgla musiało spowodować reakcję pośredników i natychmiast obniżyli oni cenę" - zaznaczył Gorszanów.

Dodał, że rynek węgla został również w ten sposób uporządkowany i obecnie każdy klient poprzez portal cieplo.gov.pl ma możliwość sprawdzenia, jaki węgiel w jakiej cenie jest dostępny w jego lokalizacji.

Przypomniał, że dzięki współpracy z grupą KGHM w Legnicy uruchomiony został dodatkowo duży hub, poprzez który dolnośląskim gminom sprzedano ponad 24 tys. ton węgla. Będzie on również działał w 2023 roku.

"Przygotowujemy się już do następnego sezonu. Sprzedaż poprzez sklep internetowy rozpoczniemy już w kwietniu i zachęcamy wszystkich, by nie zwlekali, ale zaopatrywali się w poszukiwany, dobrej jakości polski węgiel" - zaapelował wiceprezes PGG.