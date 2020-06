Dominik Kolorz: boimy się nie tylko o kopalnie, ale i przemysł samochodowy

Jeśli ktokolwiek chciałby wykorzystać koronawirusa do szybszej likwidacji kopalń, miejsc pracy, to mu się to nie uda - zapewnia Dominik Kolorz, przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. - Jesteśmy na Śląsku gotowi na twarde negocjacje dotyczące przyszłości nie tylko sektora węglowego, ale mamy też bardzo duże obawy, co będzie się działo z pierwszym działem gospodarki, czyli przemysłem samochodowym. Problem jest taki, że nikt z nami nie rozmawia - ubolewa.

Dominik Kolorz docenia też "tarczę katowicką", czyli wsparcie oferowane przez stolicę województwa.



- Prezydent Krupa pomaga przedsiębiorcom, szczególnie jednoosobowym, mikrofirmom. Samorządy, miasta też ponoszą konsekwencje tego kryzysu, bo nawet same udzielając pomocy, biorąc pod uwagę, jak w związku z kryzysem znacząco są uszczuplane ich dochody, w perspektywie długofalowej będą miały problemy z pieniędzmi dla służby zdrowia, nauczycieli czy firmy komunalne - wylicza Dominik Kolorz.