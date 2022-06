Dominik Kolorz: chodzi o to, żeby Polacy przetrwali zimę

Rząd pochwalił się, że przyjął projekt ustawy, która ma zagwarantować odbiorcom cenę tony węgla w wysokości 996 zł brutto, czyli tyle, ile wyniosła według GUS średnia cena surowca w zeszłym roku. Brzmi dobrze, ale na tym koniec. To tylko „piarowo” robi dobre wrażenie - ocenia Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Niezrozumiały system rekompensat

- A co do szczegółów rządowego projektu. Ustawa proponuje jakiś niezrozumiały system rekompensat w wysokości 750 zł za tonę. Nie wiadomo tak do końca, kto tym systemem będzie objęty, bo jeżeli do tego systemu miałaby też przystąpić Polska Grupa Górnicza, to rodzi się szereg pytań - zauważa Kolorz na stronie śląsko-dąbrowskiej Solidarności. - Czy spółka dostanie 750 zł rekompensaty od ceny 1100 zł, bo tyle wynosi średnia cena tony węgla sprzedawanego w tej chwili przez PGG? Czy dostanie tę różnicę między ceną tony węgla ustaloną w projekcie rządowym na poziomie 996 zł 60 groszy, a wymienioną sumą 1100 zł? A może PGG powinna cenę węgla podnieść do poziomu blisko 1746 zł i 60 groszy za tonę, żeby móc otrzymać rekompensatę w wysokości 750 zł? A to zaledwie pierwsze trzy zagadki - dodaje Kolorz.

Wskazuje jednocześnie, że w ślad za tymi zagadkami pojawiają się kolejne „zadania z gwiazdką”, na które przypuszczalnie autorzy rządowego projektu sami nie znają odpowiedzi.

- Na przykład takie pytanie: Co z węglem, który PGG w tym roku już sprzedała? Albo jeszcze trudniejsze: Co z systemem dystrybucji węgla? Bo ten, kto wymyślił, że Polska Grupa Górnicza ma sprzedawać węgiel dla wszystkich w kraju, zdaje się przybył tu z innej planety, albo z przeszłości, gdy sowiecka władza zmieniała bieg rzek i wypróbowywała metodę sadzenia grochu w zimie - ocenia Kolorz.

I zwraca uwagę na jeszcze dwie istotne kwestie. Omawiana ustawa nie przewiduje obligatoryjności rekompensaty w wysokości owych 750 zł.

- Zakłada, że tym podmiotom, które przystąpią do programu, rekompensata może być przyznana w pierwszym kwartale przyszłego roku. Może, czyli nie musi - zaznacza Kolorz. - A to oznacza, że przystępujący do programu mogą nie otrzymać rekompensaty ani w pierwszym kwartale przyszłego roku, ani w kolejnych. I jeszcze jedna sprawa związana z ruchami rządu wobec braku węgla na polskim rynku. Taka wisienka na torcie. Otóż zupełnie realny staje się scenariusz, że PGG będzie zmuszana do kupowania drogiego węgla z importu od PGE Paliwa. Będzie go kupować za 2200 zł za tonę, a sprzedać nie będzie mogła za cenę wyższą niż proponowane w ustawie 996 zł 60 gr za tonę, czyli z ogromną stratą, której nikt spółce nie wyrówna - podkreśla Kolorz.

Górnicy mają być winni

- Mam wrażenie, że te kuriozalne pomysły mają w gruncie rzeczy racjonalne podłoże. A mianowicie chodzi o zrzucenie swoich win na innych - ocenia Kolorz. - Rządzący, a szczególnie resort klimatu, nie wykazali się pragmatyzmem gospodarczym przy przygotowaniu się do nałożenia jak najbardziej słusznych sankcji na Rosję. Otóż nikt wtedy nie policzył dokładnie, ile węgla potrzebujemy, ilu ludzi korzysta z węgla do ogrzewania swoich domów i ile go spala w przydomowych kotłach c.o., jakie będzie zapotrzebowanie na węgiel na nadchodzący sezon zimowy, ile jesteśmy w stanie wyprodukować własnymi siłami, a ile i skąd trzeba będzie sprowadzić węgla, aby zastąpić ten importowany ze Wschodu. Teraz, kiedy mleko się rozlało, wymyśla się kuriozalną ustawę po to, aby móc jesienią i zimą powiedzieć Polakom, iż winę za to, że węgla nie ma, ponosi górnictwo - dodaje.

I wskazuje, że nie będzie rządu wyręczał i nie będzie podpowiadał, natomiast spróbuje naprowadzić na właściwy trop. Po pierwsze, jeżeli rząd rzeczywiście ma trzy miliardy złotych na system dopłat do węgla opałowego, to chyba najlepszym i najprostszym rozwiązaniem byłoby to, żeby na bazie deklaracji dotyczących źródła ogrzewania w swoim domu, każdemu dał bon o wartości 2250 zł, czyli łącznej wysokości rządowej dopłaty do rocznego limitu trzech ton węgla wskazanego w projekcie ustawy.

- I ludzie pójdą sobie ten węgiel kupić. Bo jak już wspomniałem, od tego, co jest w ustawie napisane, nie przybędzie węgla. Nie sprawi też, że wszyscy będą go sprzedawać po 996 zł 60 groszy - zaznacza Kolorz. - Już dziś przecież wiemy, że na składach jest węgiel, który przypłynął z Kolumbii czy z RPA i czeka. Właściciele składów kupili go za 2100 zł za tonę i będą czekać do ostatniego momentu, kiedy Polacy będą mieli nóż na gardle i wtedy sprzedadzą go po 4 tys. zł I tak to się skończy. Wprowadzenie bonów, kartek na węgiel - wiem, że to rozwiązanie z minionej epoki - ale wydaje się być w obecnej sytuacji jedynym efektywnym sposobem na sprawiedliwą dystrybucję opału dla gospodarstw domowych, na zapewnienie ogrzewania - zaznacza Kolorz.

Nadzwyczajna sytuacja to i nadzwyczajne rozwiązania

- Po drugie, żeby Polacy mogli przetrwać zimę, trzeba naprawdę rozważyć zawieszenie stosowania rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych i dopuścić możliwość spalania miałów w przydomowych kotłowniach - ocenia Kolorz. - Trzeba by było też rozważyć dostarczenie miałów z importu dla energetyki, a surowiec, który do tego sektora planowano brać z polskich kopalń, przetransferować do ciepłowni komunalnych, do ciepłowni lokalnych i do ogrzewania w normalnych zwykłych domach jednorodzinnych - dodaje Kolorz.

I zaznacza, że ma nadzieję, że ktoś z posłów i senatorów ziemi śląskiej, a może ktoś z parlamentarzystów z innych regionów Polski podejmie próbę przełożenia zawartych tu propozycji na język ustawy, a następnie wcielenia w życie.

- Mam nadzieję, że w tym tak trudnym momencie politycy choć na chwilę przestaną powtarzać, że wszystko wiedzą najlepiej i zajmą się realną robotą. Tu chodzi o to, aby Polacy przetrwali zimę, a nie o to, czyje politycznie będzie na wierzchu - podsumowuje Kolorz.

Zobacz także: Wielki powrót węgla. Tak wojna pozbawia świat iluzji