Dominik Kolorz: harmonogram zamykania kopalń pozostaje aktualny

Przyjęta przez rząd Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. jest dokumentem otwartym, który może jeszcze podlegać zmianom, zaś wynegocjowany w ub. roku harmonogram zamykania kopalń do 2049 r. pozostaje aktualny – ocenił po rozmowach ze stroną rządową szef śląsko-dąbrowskiej „S” Dominik Kolorz.

Marcowy termin podpisania umowy społecznej lider śląsko-dąbrowskiej "S" uznał za realny, choć nie wykluczył także przesunięcia w czasie. Jego zdaniem, możliwie szybkie podpisanie umowy może mieć znaczenie np. dla Polskiej Grupy Górniczej, która - jak przypuszczają związkowcy - otrzyma wnioskowaną pomoc z tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dopiero wówczas, gdy rozpocznie się proces prenotyfikacji umowy społecznej w Komisji Europejskiej. "Dlatego bardzo mocno chcemy przyspieszyć" - zadeklarował Dominik Kolorz.Uczestniczący we wtorkowych rozmowach minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka oraz wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń nie wypowiadali się po zakończeniu spotkania. Przed jego rozpoczęciem wiceminister Soboń zapewniał, że w przyjętej przez rząd PEP 2040 są zapisy gwarantujące możliwość zmian w tym dokumencie, w zależności od ostatecznej treści umowy ws. transformacji górnictwa.Innym tematem wtorkowych rozmów były postępy prac Głównego Instytutu Górnictwa. Jak mówił wiceminister, eksperci GIG korzystają z ustaleń zespołów, które analizowały złoża poszczególnych kopalń i możliwość sprzedaży węgla, ale jednocześnie ujednolicili metodologię oraz sprawili, że jest ona porównywalna i możliwa do wykorzystania przy notyfikacji umowy społecznej w KE.Związkowcy obstają przy tym, by terminy zakończenia wydobycia w poszczególnych kopalniach pozostały takie same jak zapisano w umowie z września 2020 r. Porozumienie to określiło horyzont działania kopalń węgla energetycznego w Polsce do końca 2049 r.Zgodnie ze związkowym projektem umowy społecznej, w tym roku zakończy eksploatację ruch Pokój kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej, a dwie pozostałe części tej kopalni: Halemba i Bielszowice w 2023 roku zostaną połączone w jeden ruch, który zakończy eksploatację w 2034 r. Kopalnia Bolesław Śmiały ma zakończyć eksploatację w 2028 r., kopalnia Sośnica w 2029, kopalnia Piast w 2035, a połączona z nią kopalnia Ziemowit - dwa lata później.Kopalnia Staszic-Wujek ma zakończyć eksploatację w roku 2039, a kopalnie: Bobrek (należąca do spółki Węglokoks Kraj) i Brzeszcze (należąca do spółki Tauron Wydobycie) w roku 2040. Kopalnia Mysłowice-Wesoła ma zakończyć wydobycie w roku 2041, kopalnia Rydułtowy w 2043, kopalnia Marcel w 2046, a kopalnie Chwałowice i Jankowice w 2049, podobnie jak należące do Tauronu Wydobycie kopalnie Sobieski i Janina. W związkowym projekcie nie ma daty zakończenia eksploatacji węgla w podlubelskiej Bogdance.Trzecim tematem wtorkowych rozmów w Katowicach była transformacja woj. śląskiego - mechanizmy wspierające ten proces, m.in. z wykorzystaniem środków unijnych, zaprezentował stronie społecznej samorząd woj. śląskiego.