Dominik Kolorz: konieczna jest rewizja unijnej polityki klimatycznej i energetycznej

Świat, w którym żyliśmy jeszcze kilka tygodni temu przestał istnieć. Po inwazji Rosji na Ukrainę zmieniło się niemal wszystko. Dzisiaj jest wojna tuż za naszymi granicami. Więc trzeba przede wszystkim pomagać. Staramy się to robić jak najlepiej. Pomaga śląsko-dąbrowska „Solidarność”, pomagają komisje zakładowe w naszym regionie, pomaga cały związek - zaznacza Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Powstrzymać klimatyczne szaleństwo UE

Od czego należy zacząć? Absolutny priorytet to rewizja unijnej polityki klimatyczno-energetycznej i zawieszenie lub najlepiej całkowite zniesienie systemu opłat za emisje CO2.- Bulwersujące jest, że już dziś pojawiają się głosy, że aby uniezależnić się od rosyjskich surowców, trzeba przyspieszyć tzw. „zieloną rewolucję”. To mówią ci sami ludzie, którzy wepchnęli Europę w łapy Putina, ci sami odrażający hipokryci. Bezczelnie łżą nadal - zaznacza Kolorz. - Oni doskonale wiedzą, że nie istnieją odnawialne źródła energii, które byłyby w stanie zapewnić stabilne dostawy prądu przez 365 dni w roku. Panele fotowoltaiczne i wiatraki mogą być tylko dodatkiem do energetyki konwencjonalnej. W „Europejskim Zielonym Ładzie”, tę rolę miał pełnić rosyjski gaz, a w przyszłości produkowany z tego gazu wodór - podkreśla Kolorz.Jednocześnie wskazuje, że jeśli dzisiaj ktoś nadal opowiada o OZE, o „zielonej rewolucji”, to znaczy, że marzy mu się nowy deal z Putinem, choćby miał zostać zawarty na trupie Ukrainy. Trzeba też pamiętać o jeszcze jednej rzeczy - zwraca uwagę Dominik Kolorz. - Komponenty do wiatraków i paneli fotowoltaicznych powstają głównie w Chinach. Z kolei kobalt niezbędny do wszelkiego rodzaju akumulatorów, bez których OZE nie mogłyby istnieć, jest wydobywany przez dzieci w Kongo. A handel kongijskim kobaltem również kontrolowany jest przez Chińczyków. Innymi słowy OZE to nic innego jak sponsorowanie kolejnego zbrodniczego reżimu - zaznacza Kolorz.Podkreśla przy tym, że powstrzymanie klimatycznego szaleństwa UE to dzisiaj polska racja stanu. Podobnie jak gruntowna przebudowa strategii energetycznej naszego kraju. Wojna na Ukrainie pokazała jak ogromną wartością jest posiadanie własnych surowców energetycznych.- Wszyscy, którzy od lat plują na polski węgiel, niech zobaczą, ile teraz kosztuje energia w Polsce i na Zachodzie - zaznacza Kolorz. - Dzięki polskiemu węglowi giełdowa cena energii jest u nas obecnie trzykrotnie niższa niż w Niemczech, Francji czy Wielkiej Brytanii. Trzykrotnie. Jak wyglądałaby dzisiaj nasza gospodarka, gdyby tego węgla nie było? Jaki biznes w Polsce wytrzymałby trzykrotnie droższą energię?Politykę energetyczną Polski trzeba zbudować od nowa. Na nowo trzeba też przemyśleć program transformacji polskiego górnictwa. Program, który górnicze związki zawodowe wynegocjowały z rządem i który ma zostać przekazany Komisji Europejskiej do notyfikacji, powstał w innej rzeczywistości. W świecie, który przestał istnieć 24 lutego - podkreśla Dominik Kolorz.Czytaj także: Wojna wymusza refleksję: odchodzenie od węgla to teraz szaleństwo