Dominik Kolorz: nie uda się próba "aksamitnej likwidacji" górnictwa

We wtorkowej rozmowie na antenie Radia Piekary lider regionalnej Solidarności był pytany m.in. o okoliczności ograniczenia lub wstrzymania od 9 czerwca br. na trzy tygodnie wydobycia w 12 śląskich kopalniach. Decyzję uzasadniono koniecznością zduszenia ognisk epidemii.

8 czerwca resort aktywów państwowych ogłosił, że od wtorku przez trzy tygodnie węgla nie będzie wydobywać 10 kopalń Polskiej Grupy Górniczej i dwie kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Przekazując tę decyzję, szef resortu Jacek Sasin tłumaczył, że czasowe wstrzymanie pracy objęło kopalnie, w których odnotowuje się zarażenia koronawirusem, a których załogi nie zostały w pełni przebadane na jego obecność.

We wtorek Kolorz, odnosząc się do pytania o zarządzanie górnictwem węgla kamiennego przez ministra aktywów państwowych zastrzegł, że "zaufanie jest tu bardzo ograniczone". "Pan premier Sasin narobił ostatnio trochę głupot - mam na myśli decyzje sprzed dwóch tygodni, które mogły być opłakane w skutkach" - wskazał.

"Myślę, że nasze interwencje, m.in. u premiera, spowodowały, że pan premier Sasin wycofał się z zapowiedzi, że wszystkie kopalnie od jutra stoją i nic nie będziemy fedrować; mało tego - nie będziemy badać górników. Postojowe jeszcze zrozumiałem, ale nie zrozumiałem tego, że nie było jeszcze wtedy decyzji ws. dalszych badań przesiewowych" - wyjaśnił Kolorz.

Dopytywany, czy minister Sasin zna się na górnictwie, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności odparł, że "wątpi". Odnosząc się do kwestii, że po raz pierwszy w historii w rządzie nie ma wiceministra odpowiedzialnego za tę branżę zaakcentował, że "to zła sytuacja". Podkreślił, że dyrektor w ministerstwie, któremu przekazano tę dziedzinę, ma "żadne" możliwości decyzyjne.

"To pokazuje, że decyzja o przekazaniu wszystkich aktywów państwowych i wszystkiego, co się rusza, a na co państwo ma jakiś wpływ w funkcjonowaniu gospodarki, ministrowi Sasinowi - to chyba za dużo pan premier Sasin dostał na siebie" - uznał Kolorz.

Pytany czy decyzja o częściowym przestoju części kopalń mogłaby być krokiem do ich "aksamitnego wygaszania" szef śląsko-dąbrowskiej przestrzegł, że "nikomu jeszcze nie udała się próba aksamitnego wygaszania i likwidacji górnictwa i mówiąc w skrócie - nikomu się nie uda".

Minister Sasin, pytany przed tygodniem, czy wszystkie kopalnie wrócą do pracy po trzech tygodniach przestoju, potwierdził. Dopytywany, czy żadna z kopalń nie zostanie zamknięta, odpowiedział: "nie zostanie". "Teraz nie zostanie, bo ja nie mogę mówić, co będzie za lat ileś" - uściślił szef MAP.

Szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności był też we wtorek pytany o zarządzenie wyłącznie korespondencyjnych wyborów prezydenckich w gminie Marklowice (Śląskie). Jako mieszkaniec pobliskiego Rybnika przypomniał, że mieszka tam wielu górników kopalni Marcel, w której stwierdzono do wtorku ponad 230 zakażeń, a także kopalń Borynia (405) czy Zofiówka (1180).

"To jest miejscowość typowo górnicza i wydaje się, że ta decyzja jest chyba rozsądna" - ocenił związkowiec. Dopytywany o sąsiednie gminy Świerklany czy Mszana, gdzie stwierdzono większe liczby zakażeń zaznaczył, że nie zna klucza, według którego podjęto tę decyzję. Wskazał, że trzeba o to pytać ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.