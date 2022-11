Dominik Kolorz: przez atom i offshore grozi nam szybsza likwidacja kopalń

Coraz bardziej realny jest scenariusz, że kopalnie będą likwidowane wcześniej niż wynika to z umowy społecznej podpisanej przez rządzących z reprezentantami związków zawodowych, pracodawców i samorządowców - zaznacza Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

17 listopada odbędzie się demonstracja Solidarności w Warszawie.

Jedziemy do Warszawy wykrzyczeć głośno, że obietnice nas nie zadowalają. Oczekujmy konkretów. Mamy własne pomysły, własne propozycje rozwiązań. Domagamy się od rządzących systemowej obniżki cen energii, aby ulżyć mieszkańcom Polski, aby ulżyć polskim przedsiębiorstwom - zaznacza Dominik Kolorz.

I wskazuje, że związek domaga się podwyżek płac w szeroko pojętej budżetówce. Kolejny postulat dotyczy dotrzymania obietnicy w sprawie emerytur stażowych.

- Gdy w Polsce, w Europie i na świecie sytuacja była dobra, rząd radził sobie dobrze. Parę dobrych projektów udało się wdrożyć, parę sensownych rzeczy zrealizować. Gorzej z działaniami strategicznymi, szczególnie tymi dotyczącymi sektora górniczo-energetycznego - podkreśla Dominik Kolorz, cytowany przez śląsko-dąbrowską Solidarność.

Pamięć polityków z Warszawy jest jednak bardzo zawodna, krótka i nietrwała

- Już od dłuższego czasu podejrzewaliśmy, że rząd za swoje błędy wobec górnictwa i za błędy poprzednich ekip rządzących winą będzie chciał obarczyć górników. Przerabialiśmy to wielokrotnie w minionym ćwierćwieczu - zaznacza Kolorz.

- Ta sama narracja, że to nie nieudolność rządzących, brak sensownego zarządzania całym sektorem paliwowo-energetycznym, błędy strategiczne, lecz górnicy byli, są i będą winni. Kiedyś, że wydobywali za dużo. Teraz, że za mało. Jeśli jeszcze ktoś parę tygodni temu łudził się, że to jakaś pomyłka w przekazie, to oliwy do ognia dolał sam szef partii. Z przekazu, jaki zaserwował wyborcom w Radomiu wynika, że górnictwo jest złe, węgiel złej jakości, dlatego najjaśniej nam panujący idą w atom i w offshore. Coraz bardziej realny jest scenariusz, że kopalnie będą likwidowane wcześniej niż wynika to z umowy społecznej podpisanej przez rządzących z reprezentantami związków zawodowych, pracodawców i samorządowców ze Śląska i Zagłębia. Spełnienie się tego scenariusza oznaczałoby totalny krach gospodarczy w regionie - ocenia Kolorz.

I wskazuje, że niedotrzymywanie umów to cecha wspólna wielu polityków, niezależnie od tego, jakie barwy noszą, jakie poglądy wygłaszają.

- W przypadku naszego regionu przekonaliśmy się o tym wielokrotnie. Od lat w wielu obszarach wypracowywaliśmy, nie tylko jako śląsko-dąbrowska Solidarność, ale wspólnie z innymi związkami zawodowymi, często też z pracodawcami i samorządowcami, programy gospodarcze, projekty rozwiązań, aktów prawnych, mające na celu rozwój regionu i kraju, kreowanie dobrych miejsc pracy - podkreśla Kolorz.

- To były naprawdę obiecujące projekty. Niestety większość z nich w praktyce została na papierze. Gdy w maju 2021 roku podpisywaliśmy umowę społeczną w sprawie transformacji górnictwa i regionu, wyraziłem oczekiwanie mieszkańców tej ziemi, że Polska nie zapomni o Śląsku. Wicepremier Jacek Sasin zapewniał, że Polska oczywiście nie zapomni. Minęło kilkanaście miesięcy i muszę stwierdzić, że pamięć polityków z Warszawy jest jednak bardzo zawodna, krótka i nietrwała - ocenia Kolorz.

Rządy PO-PSL upadły po fali protestów społecznych zapoczątkowanych na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim

Przypomina też, że podwyżka płac w budżetówce to jeden z kluczowych postulatów. Wynagrodzenia w tym sektorze dają obraz państwa, jego solidności i skuteczności. Wygląda to niestety - wskazuje Kolorz - bardzo słabo.

- I nie chodzi mi o płace różnych ważnych funkcjonariuszy. Oni mają się znakomicie. Mam na uwadze szeregowych pracowników budżetówki - dodaje.

- Czy nasza manifestacja w Warszawie wyprostuje rządzących, zlikwiduje ich kłopoty z pamięcią i zmusi do aktywnej walki z problemami, które dotykają obecnie wszystkich Polaków? Im mocniej wybrzmi nasz głos w stolicy, tym szanse uzyskania pożądanego efektu, czyli realizacji postulatów, większe - zaznacza Kolorz.

- Rządy PO-PSL upadły po fali protestów społecznych zapoczątkowanych na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Rządzący z tamtej ekipy polegli m.in. dlatego, że uparcie nie chcieli słuchać, czego od nich oczekujemy, czego się domagamy. Arogancja, pogarda dla ludzi myślących inaczej i ostentacyjne lekceważenie były wówczas na porządku dziennym. Jeśli obecnie rządząca koalicja Zjednoczonej Prawicy będzie kopiowała tamte niechlubne wzorce i jeśli nadal będzie głucha jak pień, to finał będzie identyczny - podsumowuje Kolorz.