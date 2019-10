Dominik Kolorz, Solidarność: likwidacja przemysłu nie jest żadnym rozwiązaniem

Przyszłość Programu dla Śląska w dużej mierze zdecyduje się na najbliższym szczycie UE, gdzie powróci kwestia neutralności klimatycznej. Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności wskazuje na to, jakie są oczekiwania wobec rządu związane z tym szczytem. - W naszej ocenie cel maksimum to niedopuszczenie do sytuacji, w której zmuszono by Polskę, aby do 2050 roku wyeliminowała wszystko, co ma jakikolwiek związek z paliwami kopalnymi - zaznacza Dominik Kolorz.

Szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności wskazuje, że likwidowanie przemysłu to nie jest żadne wyjście.

Różnego rodzaju towary nabywalibyśmy i tak spoza UE, gdzie nie zwraca się uwagi na kwestie dotyczące ochrony klimatu.

Zdaniem Dominika Kolorza trzeba dążyć do tego, żeby przemysł dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii emitował mniej dwutlenku węgla.