Dominik Kolorz: węgla opałowego tej zimy zabraknie, mówmy o tym otwarcie

Rząd w sprawie kryzysu na rynku węgla opałowego wydaje się być całkowicie bezradny - twierdzi Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Siódmego czerwca 2022 r. minister klimatu i środowiska Anna Moskwa przedstawiła instrumenty, których zadaniem będzie rozwiązanie problemu dostępności i cen opału.

Przewidziane jest między innymi przekierowanie całego dostępnego węgla do sieci sprzedaży Polskiej Grupy Górniczej.

Poza tym mają pojawić się rekompensaty dla prywatnych sprzedawców, którzy obniżą ceny węgla.



- Przekierujemy cały polski węgiel, jaki jest dostępny, zwiększając też wydobycie, właśnie do Polskiej Grupy Górniczej za pomocą sklepu, za pomocą składów, za pomocą pośredników - zaznaczyła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w trakcie konferencji prasowej przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Jak wskazuje szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz, skupienie sprzedaży węgla w sieci sprzedaży PGG nie sprawi, że tego surowca będzie więcej.

Natomiast wydobycia w polskich kopalniach nie da się znacząco zwiększyć przed nadchodzącym sezonem grzewczym.

- Węgla opałowego tej zimy zabraknie. Trzeba o tym otwarcie mówić - podkreśla Dominik Kolorz, cytowany przez śląsko-dąbrowską Solidarność. - Pani minister Moskwa powinna wiedzieć, że nawet jeśli się zainwestuje około 1 mld zł w nowe pokłady, nowe ściany wydobywcze, to efekt zwiększonego wydobycia w najlepszym wypadku pojawi się wczesną wiosną roku 2023 roku - tłumaczy Kolorz.

Drugi pomysł rządu zaprezentowany przez minister klimatu, to rekompensaty dla podmiotów handlujących węglem, które zdecydują się sprzedawać opał po cenie „akceptowalnej”, a zatem zbliżonej do tej, obowiązującej w PGG.

Znowu usłyszymy, że górnictwo jest nierentowne

- Jeśli dobrze rozumiem, właściciele prywatnych składów, którzy dzisiaj sprzedają węgiel po 3 tys. zł za tonę i zarabiają krocie na spekulacji, mają dostać rekompensaty. Z kolei polskie kopalnie, które sprzedają surowiec za 1 tys. zł, znacznie poniżej jego rynkowej wartości, mają to robić dalej, mimo że koszty wydobycia drastycznie rosną - mówi Dominik Kolorz.

- A na końcu, gdy kryzys minie, znowu usłyszymy pewnie, że górnictwo jest nierentowne i trzeba je zlikwidować - dodaje.

Na początku czerwca minister Moskwa poinformowała, że polski rząd zabezpieczył 8 mln ton węgla, które mają trafić do Polski m.in. z Kolumbii, Australii i Indonezji.

Według Dominika Kolorza twierdzenie, że importowany surowiec zapełni lukę na rynku węgla opałowego jest nieporozumieniem.

- Węgiel, który przypłynie do nas statkami, to będzie niemal w całości miał. Będzie się on nadawał do spalenia w energetyce, ale nie w domowych piecach. Można szacować, że grubszych sortymentów węgla nadających się na opał będzie tam maksymalnie 10 proc. - tłumaczy przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Rozwiązania mające poprawić sytuację na rynku węgla opałowego mają zostać wprowadzone za pomocą ustawy. Jak zapowiedziała 7 czerwca minister Moskwa, szczegóły mają zostać zaprezentowane w trakcie najbliższych dni.

