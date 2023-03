Donald Tusk zgłosił rewolucyjne pomysły. Zachował się niczym święty Mikołaj

Podczas pobytu w Katowicach szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk oświadczył, że jeżeli PO przejmie władzę, jedną z pierwszych decyzji będzie przeniesienie ministerstwa przemysłu na Śląsk. Zapytaliśmy o ocenę pomysłów Donalda Tuska.

- Jedną z pierwszych decyzji, ona miałaby wymiar nie tylko symboliczny, ale także praktyczny, w związku z naszymi planami odbudowy wielkiego przemysłu, nowoczesnego przemysłu na Śląsku - i także po to, żeby podkreślić jakie wielkie znaczenie ma autentyczna decentralizacja, autentyczna samorządność - będzie decyzja o przeniesieniu ministerstwa przemysłu tutaj, na Śląsk - mówił w czasie wizyty w regionie Donald Tusk.

- To będzie znak, że samorządność stanie się faktem. Śląsk będzie potęgą przemysłową, w śląskich kopalniach będzie wydobywać się węgiel - zaznaczał lider PO, który podczas wyjazdowego posiedzenia Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej w Katowicach przedstawiał wizję rozwoju regionu.

Poza przeniesieniem resortu przemysłu na Śląsk, plan Tuska zakłada m.in. przekazanie samorządom gruntów ze Spółki Restrukturyzacji Kopalń na inwestycje w odnawialne źródła energii, odblokowanie inwestycji w OZE i budowę zaplecza produkcyjnego tej branży na Śląsku, modernizację węglowych bloków 200 MW i przeznaczenie 50 mln zł na kształcenie i bazę edukacyjną w ramach programu stypendialnego dla studentów energetyki jądrowej. Koalicja Obywatelska zapowiada, że przeznaczy 82 mld euro ze środków europejskich przeznaczymy na transformację energetyczną.

I tak w Unii Europejskiej będzie trend redukcji zużycia węgla

- Tusk opowiadając takie rzeczy, jak ta o przeniesieniu ministerstwa przemysłu na Śląsk, pewnie chciał być oryginalny - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Marian Kostempski, były prezes Kopeksu.

- Jednak nie stał się przez to bardziej wiarygodny w oczach wielu osób. I tak w Unii Europejskiej będzie trend redukcji zużycia węgla. I pozostaje kwestia dostosowania tempa odchodzenia od węgla do naszych potrzeb i realiów. Tusk chce zabiegać o poparcie na Śląsku. Jednak opowiadał o rzeczach pozbawionych sensu. Można było wnioskować z jego wypowiedzi, że trzeba będzie inwestować w górnictwo. Wielkością człowieka, który chciałby zarządzać krajem, jest przewidywać, a nie składać jakieś puste obietnice. Natomiast gdyby przeniesiono ministerstwo przemysłu na Śląsk, to górnicze związki mogłyby protestować tu na miejscu. I tu mogliby palić opony, a nie zakłócać życia w stolicy. Może o to Tuskowi chodzi - zaznacza Marian Kostempski.

Z kolei prof. Jacek Wódz, socjolog zwraca uwagę na to, że te wypowiedzi Donalda Tuska wpisują się w myślenie, że w przyszłości trzeba będzie u nas postawić na decentralizację.

- Dlatego też Donald Tusk mówił o planach przeniesienia ministerstwa przemysłu na Śląsk - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL prof. Jacek Wódz.

- To też takie dowartościowanie Śląska. Taki pomysł nie jest wcale najgłupszy. Jednak co z tego może wyjść, tego nie wiem. Natomiast Polska musi zostać zdecentralizowana. Gdyby na przykład Tusk został premierem, to pewnie przynajmniej częściowo byłoby to realizowane, bowiem nowoczesna Polska nie może być scentralizowana - uważa prof. Jacek Wódz.

Świętych Mikołajów z obietnicami będzie przed najbliższymi wyborami całe mnóstwo

- To wszystko są bardzo dobre pomysły, żeby rozwijać górnictwo, czy przenieść ministerstwo przemysłu na Śląsk - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek, przewodniczący związku zawodowego Sierpień 80.

- Tyle że takich świętych Mikołajów z obietnicami będzie przed najbliższymi wyborami całe mnóstwo. Niestety ani rząd PO, ani rząd PiS-u mając okazję, żeby coś zrobić dla Śląska i dla górnictwa, nie zrobiły nic - dodaje Ziętek.

I wskazuje, że najlepszym na to dowodem jest zagrożenie, jakie niesie ze sobą unijne rozporządzenie w zakresie emisji metanu.

- Przez dwa lata ani obecnie rządzący, ani też opozycja nie zrobili w tej sprawie nic - irytuje się Bogusław Ziętek.

- Nie zgłaszano poprawek, a te, które zgłoszono i którymi dzisiaj chwali się europosłanka Izabela Kloc, nie mają żadnego znaczenia. Nawiasem mówiąc świadczy to o jej oderwaniu od rzeczywistości, skoro chwali się uzgodnieniem normy emisji na poziomie 5 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla, skoro prawie żadna z polskich kopalń takiej normy nie spełnia. Zamiast nabierać się na kolejne puste obietnice i głosować na szyldy partyjne, powinniśmy poprzeć konkretnych ludzi, którzy rzeczywiście coś dla Śląska i dla górnictwa będą robić - podsumowuje Bogusław Ziętek.