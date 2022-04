Dopłaty do redukcji wydobycia węgla. W Tauronie dopiero podejmą decyzję

Minister aktywów państwowych zaakceptował wniosek o przyznaniu spółce Tauron Wydobycie dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych na 2022 rok - poinformował 8 kwietnia Tauron Polska Energia w komunikacie giełdowym. Wartość dopłat określono na kwotę około 1,15 mld zł. O komentarz do całej sprawy poprosiliśmy prezesa Tauronu Wydobycie Jacka Pytla.

- Dopłaty były kalkulowane w warunkach sprzed konfliktu. Gdyby istniała możliwość sprzedaży po obecnych cenach spotowych, to nie potrzebowalibyśmy dopłat. Podejmujemy działania dostosowujące ceny do cen rynkowych, dlatego spodziewamy się lepszego wyniku w kolejnych okresach. Z drugiej zaś strony trzeba pamiętać, że funkcjonujemy w ramach rynku, na którym odnotowano znaczący wzrost cen materiałów zużywanych w procesie produkcji węgla. Stal zdrożała dwukrotnie, pozostałe materiały i usługi również znacząco drożeją - podkreśla prezes Jacek Pytel.- Wracając do kwestii przyznanych dopłat, to należy wskazać, że aktualnie oczekujemy na umowę dotyczącą dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych w postaci papierów wartościowych na podwyższenie kapitału - kontynuuje prezes Pytel. - Ostateczne decyzje w tej sprawie będziemy podejmować wspólnie z naszym właścicielem, czyli Tauronem Polska Energia - dodaje prezes Jacek Pytel.I przypomina, że w sierpniu 2022 roku ma zacząć obowiązywać embargo unijne na import węgla z Rosji. Zatem szacuje się, że na polskim rynku możemy mieć do czynienia z niedoborem około 9 mln ton węgla w skali rocznej, który trzeba będzie uzupełnić importem z innych kierunków oraz ewentualnym okresowym zwiększeniem produkcji w polskich kopalniach.Zatem gdyby zapadła taka decyzja o zwiększeniu produkcji, Tauron Wydobycie musiałby dokonać analizy, czy nie mógłby sięgnąć po środki na redukowanie mocy wydobywczych.Czytaj także: Węgla nam zabraknie, a wokół nowych kopalń panuje cisza