Dostaliśmy w prezencie 100 mld złotych. Teraz trzeba je mądrze wydać

Bez wątpienia polski rząd decyzję Komisji Europejskiej o podziale środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji może traktować jako swój sukces. Najpierw ostra postawa przy debacie na temat Zielonego Ładu i neutralności klimatycznej UE do roku 2050, a teraz informacja o prezencie dla naszej gospodarki w postaci dodatkowych 100 mld złotych do wydania w siedem lat. Każda umowa to jednak coś za coś. I tak też jest w tym przypadku.

W "Rządowej ławie" minister klimatu Michał Kurtyka tłumaczy, na co powinny zostać wydane dodatkowe miliardy euro, które otrzyma Polska.

To jest nasza ogromna odpowiedzialność, żebyśmy byli w stanie przedstawić mądre, przekonujące – także nas samych – plany – mówi Kurtyka.

Program dla Śląska będzie pierwszym, który będzie finansowany z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Wymaga on jednak pewnych korekt.

Priorytety Polski

Coś za coś