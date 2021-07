Drogi Powen-Wafapomp: niekiedy trzeba wymyślać biznes na nowo

Grupę Powen-Wafapomp kojarzono kiedyś głównie jako dostawcę pomp dla sektora górniczego. To się jednak po pewnym czasie zmieniło - i od lat jest ona obecna na wielu pozagórniczych rynkach. Stale też rozwija sprzedaż za granicą. - Myślę, że obecnie dostawy na rzecz górnictwa węgla kamiennego stanowią to około 15 procent., na energetykę przypada około 40 procent, a na petrochemię i chemię - łącznie ok. 30 proc. No i są jeszcze zamówienia do pozostałych branż - zaznacza w rozmowie z WNP.PL Piotr Kańtoch, wiceprezes zarządu Grupy Powen-Wafapomp.

Nowe rynki dały nowe możliwości

Dawniej Powen-Wafapomp kojarzono głównie z dostawami pomp na potrzeby górnictwa. Ale to już dawno się zmieniło...- Myślę, że obecnie dostawy na rzecz górnictwa węgla kamiennego to około 15 procent - zaznacza Piotr Kańtoch. - Na energetykę przypada w granicach 40 procent, a na petrochemię i chemię - łącznie około 30 proc. No i są jeszcze zamówienia do pozostałych branż...I dopowiada, że jego firma w poprzednich latach bardzo dużo zainwestowała we własne centrum badawczo-rozwojowe.- Klienci są pod wrażeniem naszej stacji prób. Przy okazji odbiorów pomp z uznaniem wypowiadają się o naszym centrum badawczo-rozwojowym. Jeżeli zatem mowa o planach inwestycyjnych, to raczej będziemy się na nich koncentrować w przyszłym roku. Jeśli w 2021 r. zdołamy sprzedać nieruchomość w Warszawie, z pewnością określone środki przeznaczymy na inwestycje. Są przecież ambitne zamierzenia dotyczące naszego zakładu produkcyjnego w Zabrzu - chodzi o unowocześnienie produkcji oraz skoncentrowanie jej na mniejszym obszarze - podkreśla Piotr Kańtoch.Trzeba również podkreślić, że grupa nie poskąpi również grosza na konieczne wydatki związane wchodzeniem na nowe rynki.- Żeby móc rozwijać sprzedaż eksportową na nowych rynkach, także trzeba w to sporo inwestować - wskazuje Kańtoch. I przyznaje, że problemy stwarza teraz spółce wzrost cen komponentów, w tym cen stali.- U nas od wyceny do realizacji kontraktu często mija kilka miesięcy. Bazujemy zatem na danych sprzed kilku miesięcy, a tymczasem ceny komponentów czy stali mogą mocno pójść w górę - podkreśla Piotr Kańtoch. - Czasem trudno przekonać klienta do zwiększenia ceny, motywując to mocno drożejącymi materiałami do produkcji... Odczuwamy również wzrost cen energii elektrycznej, ale to dotyczy nie tylko nas. No i utrzymuje się cały czas presja na wzrost wynagrodzeń - przyznaje Piotr Kańtoch.Grupa Powen-Wafapomp jest przykładem, że dywersyfikacja rynków może być sposobem na dalszy rozwój. Dostarczanie pomp do różnych sektorów przemysłu zabezpiecza spółkę na ewentualność gorszej koniunktury w którejś z branż.Widać to szczególnie po górnictwie, które z roku na rok traci u nas na znaczeniu,; polityka klimatyczna Unii Europejskiej tylko przyspieszy proces odchodzenia od węgla.- Jeżeli chodzi o Grupę Powen-Wafapomp, to ona zaczęła bardzo wcześnie wkraczać na nowe, pozagórnicze rynki - chyba ze dwie dekady temu - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Marian Kostempski, były prezes Kopeksu. - Już wtedy zrozumiano tam, że tak być musi i że nie można się opierać tylko na jednym sektorze. Proces wchodzenia na nowe rynki i dostosowywania produktów do nowych rynków jest długotrwały... Im się to udało. Już przed laty sprzedawali wiele pomp na rynki pozagórnicze. A musieli walczyć z ostrą konkurencją - zaznacza Marian Kostempski, były prezes Kopeksu.I dodaje, że Powen-Wafapomp to dobry przykład, że jak się z sukcesem usadawiać na nowych rynkach- Gdyby inne firmy zaplecza górnictwa przed laty podążyły tą drogą, to pewnie dzisiaj byłyby w innej sytuacji. Górnictwo w kraju bowiem nieodwołalnie będzie się kurczyć- wskazuje Kostempski.