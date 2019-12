Drożeje polski węgiel dla energetyki i ciepłownictwa

Ceny polskiego węgla kamiennego dla energetyki w październiku br. wzrosły o 1 proc. wobec września, a ceny dla ciepłownictwa były wyższe o 1,3 proc. - podała Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP). Także na rynkach międzynarodowych październik przyniósł wzrost cen węgla.

Katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, monitorujący rynek węgla kamiennego i sytuację w polskim górnictwie, podał w poniedziałek wartości, jakie osiągnęły w październiku br. dwa indeksy obrazujące sytuację na krajowym rynku węgla energetycznego.

W październiku br. polski węgiel dla energetyki był o 9,3 proc. droższy niż w tym samym miesiącu rok wcześniej, a w odniesieniu do węgla dla ciepłownictwa średni wzrost wartości indeksu rok do roku wyniósł 2,4 proc.

Indeks PSCMI1 (z ang. Polish Steam Coal Market Index) wyraża ceny węgla dla tzw. energetyki zawodowej i przemysłowej (do produkcji energii elektrycznej), natomiast indeks PSCMI2 - dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych (do wytwarzania ciepła).

Średniomiesięczna wartość indeksu cen węgla dla energetyki (PSCMI1) wyniosła w październiku 266,03 zł za tonę, wobec 263,36 zł za tonę we wrześniu, 258,89 zł za tonę w sierpniu i 260 zł za tonę w lipcu. W przeliczeniu na uzyskiwaną z węgla energię, w październiku było to 12,17 zł za gigadżul energii, wobec 12,10 zł we wrześniu oraz 11,91 zł w sierpniu i lipcu.

Indeks cen węgla dla ciepłownictwa (PSCMI2) osiągnął w październiku br. wartość 312,07 zł za tonę, wobec 308,22 zł za tonę we wrześniu, 308,91 zł w sierpniu oraz 313,80 zł za tonę w lipcu. W przeliczeniu na uzyskiwaną z węgla energię, w październiku było to 12,93 zł za gigadżul energii, wobec 12,88 zł za gigadżul we wrześniu, 12,87 zł w sierpniu oraz 12,98 zł w lipcu.

Październik, po spadku we wrześniu, przyniósł wzrost cen węgla na świecie - ceny węgla energetycznego w europejskich portach ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia) wzrosły o 10,4 proc. w odniesieniu do września. To jednak 38,7 proc. mniej niż w tym samym czasie przed rokiem, kiedy indeks wynosił 99,04 USD za tonę.

Polskie październikowe indeksy cenowe w przeliczeniu na warunki portów ARA osiągnęły wartość 78,53 USD za tonę dla węgla kierowanego do energetyki oraz 83,46 USD za tonę dla węgla dla ciepłownictwa.

ARP oblicza miesięczne indeksy wspólnie z Towarową Giełdą Energii. Bazują one na danych miesięcznych ex-post i wyrażają cenę zbytu węgla kamiennego w jakości dostosowanej do potrzeb odbiorców. Wyrażona w indeksach wartość to cena węgla netto "na wagonie" w punkcie załadunku - bez uwzględnienia podatku akcyzowego, kosztów ubezpieczenia oraz kosztów dostawy.

Analiza indeksów w ostatnich miesiącach wskazuje, że ceny węgla energetycznego są poniżej rekordowego poziomu z pierwszych miesięcy 2012 r., kiedy indeks obrazujący krajowe ceny węgla dla energetyki wynosił maksymalnie 283,61 zł, a dla ciepłownictwa 357,65 zł.

Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego to grupa wskaźników cen wzorcowego węgla energetycznego, produkowanego przez krajowych producentów i sprzedawanego na krajowym rynku energetycznym oraz krajowym rynku ciepła.



Wyznaczane są co miesiąc na podstawie danych przetwarzanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu, przy współpracy Towarowej Giełdy Energii. Obie instytucje, wraz z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, są współwłaścicielami metodologii obliczania indeksów.