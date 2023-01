Drugie życie kopalń dzięki rzadkim pierwiastkom

Zapotrzebowanie na pierwiastki ziem rzadkich coraz bardziej rośnie. Być może już wkrótce zyskamy dostęp do ich ogromnego źródła, który mogą dać kopalnie węgla.

Złożom węgla często towarzyszom pierwiastki ziem rzadkich. Jednak ich pozyskanie było nieopłacalne.

Proponowane przez naukowców rozwiązanie praktycznie nie ingeruje w środowisko.

Największym problemem jest koszt produkcji.

Z definicji pierwiastki ziem rzadkich to nazwa zwyczajowa rodziny 17 pierwiastków chemicznych, w skład której wchodzą dwa skandowce (skand i itr) oraz wszystkie lantanowce (lantan, cer, prazeodym, neodym, promet, samar, europ, gadolin, terb, dysproz, holm, erb, tul, iterb i lutet). Współwystępują one w minerałach i mają podobne właściwości chemiczne.

Brudna woda może być bardzo cenna dla przemysłu

Są one obecnie coraz bardziej poszukiwane. W największym stopniu wykorzystują je nowe technologie. Bez tych pierwiastków nie moglibyśmy rozwijać telefonii komórkowej, nowoczesnej elektroniki, czy zaawansowanego sprzętu medycznego i wojskowego.

Nic więc dziwnego, że pierwiastki te mają strategiczne znaczenie. Problem jednak z nimi jest taki, że po pierwsze ciągle ich brakuje, po drugie w znacznej mierze ich podaż opanowali Chińczycy, a Pekin w biznesie często kieruje się polityką, a nie pieniędzmi.

I tu na scenę wchodzą naukowcy. W specjalistycznym czasopiśmie Environmental Engineering Science przedstawili oni proces odzyskiwania pierwiastków ziem rzadkich z systemu odwadniania kopalń węgla.

Co ważne, całe rozwiązanie już zostało opatentowane a zespół naukowców z Ohio State University uważa, że proces jest bardzo perspektywiczny.

- Jedną z rzeczy, które mnie zaskoczyły, było to, jak dobrze nasz proces oczyszcza wodę – mówi Jeff Bielicki, współautor rozwiązania, pracownik naukowy Ohio State University.

- Jego zaletą jest nie tylko ochrona środowiska, ale i to że nasz proces nie potrzebuje aktywnych metod oczyszczania wód – podkreśla naukowiec.

Bez zjadliwych chemikaliów, ale drożej niż klasyczna produkcja

Na czym więc polega zaproponowane i opatentowane już rozwiązanie?

Naukowcy zamiast stosować aktywne systemy oczyszczania i chemikalia, postawili na rozwiązania pasywne. W całym procesie wykorzystywane są uboczne produkty oczyszczania o zasadowym odczynie. Na przykład okazało się, że swego rodzaju filtrem , a zarazem „łapaczem” pierwiastków (a dokładnie związków z ich dużą zawartością), może być pokopalniany szlam. O szczegółach na razie naukowiec nie może mówić.

Jednak zdaniem zespołu z Ohio nowa metoda jest w stanie uchwycić różne metale, takie jak terb, neodym i europ, które odgrywają kluczową rolę w wyświetlaczach telefonów, bateriach, mikrofonach, głośnikach i innych częściach.

Kiedy należy się spodziewać jej wdrożenia? Nie wiadomo. Największym bowiem problemem jest to, że koszt pozyskania pierwiastków w tej metodzie jest obecnie wyższy niż w klasycznej produkcji.

Jednak to, na co zwraca uwagę Bielicki, to fakt, że często tam gdzie produkuje się metale ziem rzadkich w kosztach nie uwzględnia się wszystkich elementów np. tych związanych z zanieczyszczeniem środowiska, czy tworzeniem odpadów. Gdyby to zrobić, mogłoby się okazać, że proponowana metoda już jest konkurencyjna cenowo.

Potrzebny jest także efekt skali. Rozbudowana instalacja może się okazać znacznie tańsza w działaniu, niż obecnie się zakłada.

Jednak należy jeszcze napisać o jednym zagrożeniu. Jak już wspominaliśmy, pierwiastki te mają strategiczne znaczenie. W przeszłości zdarzało się, że Pekin manipulował ich podażą i ceną, aby storpedować inwestycje w zwiększenie produkcji. Nie można wykluczyć, że Chińczycy będą chcieli to powtórzyć w obliczu nowego zagrożenia dla ich niemal monopolu.