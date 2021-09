Duda: Oczekuję od premiera stanowczości ws. Turowa

Oczekuję od premiera stanowczości ws. Turowa, bo może okazać się, że kopalnie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, które również są na granicy w Czechami, też komuś nie pasują - mówił przewodniczący Solidarności Piotr Duda podczas piątkowej konferencji w Mysłakowicach.

Przewodniczący "S" pytany o negocjacje polsko-czeskie w sprawie kompleksu w Turowie, odpowiedział, że nie zna szczegółów tych negocjacji, ale nie to interesuje go jako związkowca.

"Oczekuję od pana premiera stanowczości, żadnego już kroku do tyłu, jeśli chodzi o rozwiązania dotyczące kopalni Turów, a tym samym elektrowni w Turowie. Bo dzisiaj Turów, a za chwilę się okaże, że kopalnie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, które też są na granicy w Czechami, też komuś nie pasują. Ale dla mnie to jest właśnie polityka, to jest tylko pretekst do tego, żebyśmy faktycznie kupowali energię elektryczną za granicą Polski, czyli chociażby w Niemczech, po odpowiedniej cenie. Przecież to wszystko do tego dąży" - powiedział.

Podkreślił, że związkowcy są odpowiedzialni, jeśli chodzi o sprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski, co powiązał z zachowaniem miejsc pracy.