Dwa tysiące gmin zgłosiło zapotrzebowanie na dystrybucję węgla

Do systemu, który wdrożyliśmy kilka tygodniu temu, swoje zapotrzebowanie na dystrybucję węgla zgłosiło ok. 2,3 tys. gmin w Polsce - powiedział w piątek wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda. Zaznaczył, że węgiel trafił do ok. 20-25 proc. gmin

Karol Rabenda przekonywał, że wolumeny węgla, które są zamówione na morzu są tak duże, że wystarczą na cały sezon.

Burmistrz Skarszew Jacek Pauli wyliczył, że do urzędu miejskiego w Skarszewach trafiło ponad 3 tys. wniosków o wypłaty dodatku węglowego. Ok. 2 tys. jest już wypłaconych.

Wiceminister Karol Rabenda dodał, że węgiel, który trafił do gminy Skarszewy pochodzi z Kolumbii.

W piątek w siedzibie Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Skarszewach (woj. pomorskie) rozpoczęła się dystrybucja węgla zakupionego przez mieszkańców po preferencyjnie cenie. Przed rozpoczęciem załadunków zorganizowano konferencję prasową, w której wzięli udział wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda i burmistrz gminy Skarszew Jacek Pauli.

Rabenda zaznaczył, że węgla nie zabraknie.

- Jesteśmy przygotowani żeby dostarczyć węgiel do gmin - przekonywał.

Węgla starczy dla wszystkich, bo zamówiono jego duże ilości

- Sprowadzamy i odsiewamy go dalej. Wolumeny, które mamy zamówione na morzu są tak duże, że wystarczą na cały sezon - podkreślał wiceminister.

Dodał, że nie ma potrzeby zamawiania węgla na zapas. "Będziemy węgiel dostarczać zgodnie z zapotrzebowaniem" - zapewniał.

Na początku listopada prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dystrybucji węgla przez samorządy. Gminy, spółki gminne i związki gminne mogą kupować węgiel za maksymalnie 1,5 tys. zł za tonę i sprzedawać go mieszkańcom za nie więcej niż 2 tys. zł za tonę.

Rabenda wskazał, że do systemu, który został wdrożony kilka tygodniu temu, swoje zapotrzebowanie na dystrybucję węgla zgłosiło ok. 2,3 tys gmin w Polsce.

- Można oszacować, że węgiel trafił do ok. 20-25 proc. gmin w Polsce - powiedział.

- To jest nowe zadanie dla samorządów jak i dla rządu czy dla spółek skarbu państwa, dlatego apeluję o mobilizację - podkreślił.

Węgiel prosto z Kolumbii. 2 tysiące zadowolonych odbiorców

Burmistrz Skarszew Jacek Pauli wyliczył, że do piątku do urzędu miejskiego w Skarszewach trafiło ponad 3 tys. wniosków o wypłaty dodatku węglowego.

- Ok. 2 tys. jest już wypłaconych. Każdego dnia w urzędzie miejskim przyjmujemy 100 wniosków na preferencyjny zakup węgla - mówił.

Zaznaczył, że w piątek rozpoczęto w gminie dystrybucję węgla.

- Wczoraj węgiel przyjechał, a już dziś jest transportowany do osób, które go zakupiły - przekonywał burmistrz.

Dodał, że w przypadku zwiększonego zapotrzebowania węgiel będzie przewożony również przy pomocy prywatnych przewoźników.

- Węgiel jest certyfikowany, dobrej jakości, zgodnie z dostarczoną dokumentacją - podsumował Pauli.

Wiceminister Rabenda dodał, że węgiel, który trafił do gminy Skarszewy pochodzi z Kolumbii.

Węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego. Trzeba w tym celu złożyć w swojej gminie wniosek o preferencyjny zakup węgla. Jeśli natomiast sprzedaż będzie prowadzić gmina sąsiednia lub podmiot prywatny, węgiel będzie można kupić po przedstawieniu zaświadczenia wystawianego przez wójta, burmistrza lub prezydenta o tym, że otrzymało się dodatek węglowy. Obecnie gminy zbierają wnioski mieszkańców zainteresowanych preferencyjnym zakupem węgla.

Importerzy węgla będą z kolei mogli wystąpić o rekompensaty. Środki na ich wypłatę będą pochodzić z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Maksymalny limit wydatków z Funduszu na rekompensaty określono na 4,9 mld złotych.