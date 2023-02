Dynamiczne zmiany rynku są dla górnictwa problemem

Zależy nam na tym, żeby długoterminowo w zakresie transformacji naszej spółki utrzymać wysoką rentowność na naszym „core'owym” produkcie, czyli miale dla celów energetycznych - mówi WNP.PL Kasjan Wyligała, prezes firmy Lubelski Węgiel Bogdanka.

W Bogdance są skoncentrowani non-stop na efektywności kosztowej

- Jako Bogdanka będziemy się skupiać na efektywności kosztowej - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Kasjan Wyligała, prezes Lubelskiego Węgla Bogdanka. - Zależy nam na tym, żeby długoterminowo w zakresie transformacji naszej spółki utrzymać wysoką rentowność na naszym „core'owym” produkcie, czyli miale dla celów energetycznych.

- Oczywiście jeżeli miałoby się coś zmienić in plus, jeżeli chodzi o instalacje nowych źródeł generacji energii elektrycznej w oparciu o miały węglowe, to będziemy odpowiadać elastycznie na potrzeby rynku - podkreśla szef Bogdanki.

- Na dzień dzisiejszy, oprócz tej możliwości zbycia w przyszłości miałów energetycznych, widzimy kwestie związane z rynkiem finansowym, kwestie związane ze zgodami środowiskowymi, gdzie tutaj nie ma żadnej zmiany, jeżeli chodzi o główną linię, która jest - nawet nie w Polsce pisana i zapowiadana - ale na rynkach światowych. Głównie z uwzględnieniem Unii Europejskiej - dodaje Kasjan Wyligała.

Zobacz relację z całej naszej debaty, w której uczestniczyli: Kasjan Wyligała, prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka; Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego; Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki; Jakub Szkopek, analityk Erste Securities oraz Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady OPZZ województwa śląskiego. Debatę prowadził red. Jerzy Dudała.

Offshore i atom będą wypychać z rynku miały węglowe. Dynamiczne zmiany rynku nie służą górnictwu

- Trzeba też mieć świadomość, że po 2030 roku wejdzie pięć, czy sześć gigawatów mocy z offshoru. Pewnie będą się pojawiać różnego rodzaju inwestycje w atom, w tym SMR-y (Small Modular Reactors - małe reaktory modułowe) - przewiduje prezes Bogdanki.

- Każdy taki SMR wypycha z rynku 750-800 tysięcy ton miałów. Zatem widzimy, że pewne procesy, które zostały dawno zainicjowane, zasadniczo się nie zmieniają. Nasza branża wydobywcza jest na tyle konserwatywna, że my nie potrafimy elastycznie - ze względu na procesy technologiczne - odpowiadać na tak dynamicznie zmieniający się rynek. Ponieważ jeżeli zmiany zachodzą w ciągu roku, to my nie jesteśmy w stanie odpalać nowych projektów lub ich zamykać w tak krótkim okresie czasu - zaznacza Kasjan Wyligała.

Lubelski Węgiel Bogdanka wydobywa węgiel kamienny energetyczny. Sprzedawany przez nią surowiec stosowany jest przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Klientami są w głównej mierze firmy przemysłowe, przede wszystkim podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej, zlokalizowane we wschodniej i północno-wschodniej Polsce.