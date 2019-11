Dywersyfikacja w górnictwie. Jeszcze trochę i nie poznamy spółek węglowych

Producenci węgla wchodzą odważnie w nowe obszary, jak fotowoltaika. A Jastrzębska Spółka Węglowa zamierza produkować wodór. Spółki myślą też m.in. o zgazowaniu węgla, które według ekspertów może być technologią mającą największą przyszłość, jeśli chodzi o nowe zastosowanie węgla. Głównie poprzez produkcję gazu syntezowego i surowców chemicznych. Inny istotny dla producentów węgla obszar to zagospodarowanie metanu.

Metan - cenny surowiec

Nowe obszary działalności

Chińczycy prowadzą zgazowanie w znacznej części pod kątem uzyskania surowców dla chemii. Z gazu syntezowego produkują metanol lub amoniak. Światowa produkcja amoniaku i metanolu z gazu syntezowego szacowana jest odpowiednio na 25 i 30 proc. całej produkcji.- Nasz przemysł chemiczny zużywa rocznie ok. 2,5 miliarda m sześc. gazu. Zgazowując 7-8 mln ton węgla, możemy pokryć to zapotrzebowanie - wylicza prof. Stanisław Prusek. - Z jednego miliona ton węgla energetycznego możemy uzyskać 0,4 mld m sześc. tzw. substytutu gazu ziemnego.Według Stanisława Pruska, zgazowanie 1 mln ton węgla pokryłoby roczne zużycie metanolu w Polsce - wynosi ono około 500 tys. ton. Co możemy zrobić z produktami zgazowania? Są dwie główne linie. Pierwsza to produkcja energii, głównie energii elektrycznej, a druga to produkcja surowców dla chemii.Przyglądając się rodzimemu rynkowi, są rozmowy i listy intencyjne podpisywane między Grupą Tauron i zakładami azotowymi w Kędzierzynie. Być może tam powstanie instalacja zgazowania na potrzeby zakładów azotowych. Inny projekt to plany Grupy Enea budowy instalacji gazowo-parowej IGCC przy kopalni Bogdanka o mocy ok. 500 MW i plan produkcji energii elektrycznej.- Jeśli chodzi o część chemiczną, czy to produkcję wodoru do syntezy amoniaku, czy produkcję metanolu, wszystkie wskaźniki ekonomiczne zgazowania węgla są pozytywne - wskazuje Marek Ściążko z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. - Węgiel energetyczny może z powodzeniem konkurować z gazem ziemnym jako surowiec do produkcji chemicznej. Te technologie są efektywne ekonomicznie, a technicznie ryzyko jest małe, bo na świecie tych instalacji jest sporo - zaznacza.Zgazowując węgiel i wykorzystując produkty zgazowania - czy to do celów energetycznych, czy jako surowce chemiczne - nie będziemy niszczyć polskiego górnictwa, tylko będziemy używać węgla w sposób sensowny i racjonalny. Co więcej, będziemy mogli wówczas sprowadzać mniej węgla i gazu z zagranicy.Czytaj też: Górnicy muszą zarabiać więcej Inny ważny kierunek to zagospodarowanie metanu. W 2018 roku wydobycie węgla kamiennego w Polsce wyniosło 63,4 mln ton, a 80 proc. tego wydobycia - niemal 50 mln ton - zrealizowano z pokładów metanowych.Zdecydowaną większość kopalń i robót górniczych prowadzi się u nas w warunkach zagrożenia metanem, który jako cenny surowiec jest wykorzystywany przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej bądź cieplnej.W ostatnich dziesięciu latach wzrastała nam tzw. metanowość bezwzględna, a zatem ilość metanu, która się wydzieliła w wyniku prowadzonej eksploatacji. Rok 2018 to nieco ponad 900 mln m sześc. metanu.- Dwadzieścia stacji powierzchniowych odmetanowania oraz dwie podziemne pracują w polskim górnictwie - zaznacza Stanisław Prusek, dyrektor naczelny Głównego Instytutu Górnictwa. - Metan jest ujmowany, z tych ponad 900 mln m sześc. metanu udało nam się ująć ponad 300 mln m sześc., jednak zagospodarować udało się tylko nieco ponad 200 mln m sześc.Metan jest wykorzystywany przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej. Na kopalni Pniówek należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) funkcjonuje również wykorzystanie metanu do produkcji chłodu. W 2018 roku z metanu wyprodukowano 140 tys. megawatogodzin (MWh) energii elektrycznej i ok. 400 gigadżuli ciepła.Wśród polskich spółek węglowych Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) jest liderem energetycznego wykorzystania pozyskanego w kopalniach metanu. W swojej strategii do 2030 roku spółka zaplanowała inwestycje służące znaczącemu zwiększeniu zagospodarowania tego gazu. W efekcie ma nastąpić przeszło pięciokrotne zwiększenie produkcji prądu przez silniki gazowe - z obecnych 90 tys. megawatogodzin do 490 tys. megawatogodzin po 2022 roku.Metan jest palnym gazem, powstającym głównie w wyniku rozkładu szczątków roślinnych. W przyrodzie towarzyszy złożom ropy naftowej i węgla kamiennego. Uwalniający się podczas wydobycia węgla metan, w zetknięciu z powietrzem - zwłaszcza z tlenem - tworzy mieszaniny wybuchowe.Stąd też wybuchy metanu oraz pożary powstałe od zapalonego metanu należą do najczęstszych przyczyn katastrof górniczych. Metan stanowi nie tylko śmiertelne zagrożenie dla pracujących pod ziemią górników, ale jest również przeszło dwudziestokrotnie bardziej szkodliwy dla atmosfery niż dwutlenek węgla.O coraz to lepszym zagospodarowaniu metanu myślą też w naszej największej spółce węglowej, czyli Polskiej Grupie Górniczej. Polska Grupa Górnicza zwiększyła w 2018 roku wykorzystanie pozyskanego w swoich kopalniach metanu o blisko 18 procent, natomiast zużycie tego gazu w agregatach prądotwórczych wzrosło prawie o jedną trzecią. Spółka planuje kolejne inwestycje, służące produkcji prądu i ciepła z metanu.Ogółem w 2018 roku Polska Grupa Górnicza przeznaczyła do gospodarczego wykorzystania 55,8 mln m sześc. metanu, wobec 47,3 mln m sześc. rok wcześniej (nastąpił więc wzrost o niemal 18 proc.) i 23,1 mln m sześc. w roku 2016.Po gaz z pokładów węgla sięgają Chiny, Indie, Australia czy USA. Potencjał globalny wydobycia metanu z pokładów węgla to niemal 100 mld m sześc. rocznie. Także u nas kopalnie będą zarabiać na metanie coraz więcej. Jego zasoby w pokładach węgla w regionie zagłębia górnośląskiego szacowane są na 170 mld m sześc.Przykładem dywersyfikacji działalności w Grupie Jastrzębskiej Spółki Węglowej są działania Jastrzębskich Zakładów Remontowych, czyli spółki z Grupy Kapitałowej JSW.Niedawno zaprezentowały one pierwszy przenośnik zgrzebłowy podścianowy wykonany własnymi siłami według własnego projektu. W ten sposób JZR dołączyły do wąskiej grupy czołowych producentów maszyn i urządzeń górniczych. To spory krok w kierunku rozwoju, zwłaszcza że do tej pory JZR zajmowały się głównie remontem i modernizacją urządzeń górniczych.- Ogromnie się cieszę i serdecznie wszystkim gratuluję realizacji tego projektu - zaznaczał Tomasz Śledź, zastępca prezesa zarządu JSW ds. technicznych.­ - To dopiero początek procesu ujednolicenia kompleksów ścianowych, jaki zamierzamy wprowadzić we wszystkich naszych kopalniach - dodał wiceprezes Tomasz Śledź.Przenośnik zgrzebłowy podścianowy to urządzenie umożliwiające odbiór transportowanego urobku z przenośnika zgrzebłowego ścianowego i przekazanie go na inne urządzenie odbierające, np. przenośnik taśmowy.Jastrzębskie Zakłady Remontowe pracują już nad unifikacją kolejnych urządzeń odstawy, jakimi będą przenośniki zgrzebłowe ścianowe typu PSJZR, kruszarki ścianowe KSJZR, stacje najazdowe UPJZR-SNZ oraz przenośniki taśmowe PTJZR. Warto zaznaczyć, że równolegle z tymi pracami realizowana jest inwestycja na terenie Gminy Suszec, gdzie Jastrzębskie Zakłady Remontowe planują już od przyszłego roku rozpocząć produkcję nowych elementów stanowiących części do maszyn i urządzeń.W naszej największej węglowej spółce, czyli Polskiej Grupie Górniczej, powstaje środowisko naukowo-eksperckie, zdolne obsłużyć kilka strategicznych kierunków, jak rozwój energetyki niskowęglowej i odnawialnej, wdrożenie modelu gospodarowania w bezodpadowym obiegu zamkniętym, prace nad technologiami przyszłości.W energetyce PGG sprawdza możliwości stosowania na bazie ciepła i energii ujmowanych z wyrobisk podziemnych wysokowydajnych form ogrzewnictwa na powierzchni (także w budynkach pasywnych energetycznie). Już obecnie buduje elektrownie fotowoltaiczne (ich potencjał na gruntach PGG w rozpoczętym przez pilotaż w kopalni Halemba projekcie może osiągnąć nawet 90-95 MW ekologicznych mocy).W zakresie technologii przemysłowych Polska Grupa Górnicza chce być w centrum najnowszych idei, np. w zakresie wszechstronnego wykorzystania dostępnych surowców, robotyzacji linii produkcyjnych, automatyzacji procesów przemysłowych czy nowoczesnej obróbce metali.- Wysoka elastyczność w programowaniu procesów produkcji pozwoli nam zaspokajać w przyszłości potrzeby takich branż, jak np. transport kolejowy, energetyka czy budownictwo - mówi Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej.Zakłady remontowe PGG czeka nowe otwarcie. Na ich bazie, korzystając z bogatego doświadczenia i licznych nieruchomości, stworzyć można wysoko wyspecjalizowane zakłady usług o profilu spawalniczym na potrzeby firmy i rynku. W pierwszym etapie, w latach 2018-2021, zaplanowano w PGG gruntowne doposażenie i rozbudowę parku maszynowego oraz wyszkolenie specjalistycznej obsługi. W latach 2020-2023 przyjdzie kolej na dywersyfikację procesów i usług oraz zdobywanie rynków dla ich sprzedaży.O fotowoltaice myślą też w Bogdance. Enea, do której należy Lubelski Węgiel Bogdanka, zbuduje na Lubelszczyźnie elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy do ok. 30 MW. Nowoczesne źródła energii odnawialnej powstaną na terenach, które są własnością kopalni Bogdanka, położonych w gminach Puchaczów i Cyców.To projekt wykorzystujący synergie potencjału między koncernem Enea, większościowym udziałowcem Bogdanki, a lubelską firmą. Kopalnia dysponuje gruntami, których część doskonale nadaje się do wykorzystania przy budowie instalacji, generującej energię elektryczną ze światła słonecznego.Wpisuje się to w plany Enei, związane z dynamicznym rozwojem tego typu źródeł. W ramach współpracy w najbliższych latach na łącznej powierzchni ok. 55 ha powstaną instalacje, które będą mogły produkować do ok. 30 000 MWh energii elektrycznej rocznie. Całość wytworzonej w ten bezemisyjny sposób energii trafi do Bogdanki - zasilając kopalnię i jej procesy produkcyjne.Enea będzie sprzedawać Bogdance energię pochodzącą z wybudowanych w ramach projektu instalacji fotowoltaicznych w formule cPPA (z ang. corporate Power Purchase Agreement).Oznacza to bezpośrednią sprzedaż energii do odbiorcy końcowego, co pozwoli Bogdance znacznie obniżyć koszty jej zakupu. Z kolei Enea, jako właściciel instalacji, uzyska gwarancję sprzedaży wyprodukowanej energii po korzystnych dla obydwu stron cenach.Czytaj także: W 20 lat wydobycie polskiego węgla spadło o 40 proc. Trend się utrzyma?